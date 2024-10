Paccar - Aktie im Rampenlicht - 22.10.2024

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

“PACCAR achieved excellent revenues and net income in the third quarter of 2024,” said Preston Feight, chief executive officer. “PACCAR’s truck and Parts operations achieved robust quarterly sales and profits due to industry-leading trucks and …

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.