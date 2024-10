Auch heute steigt Gold wieder auf ein neues Allzeithoch - und das obwohl der Dollar weiter steigt und die Renditen (Kapitalmarkt-Zinsen) auf hohem Niveau bleiben. Wer kauft da stetig? Sind es die BRICS-Staaten, die eine Alternative zum Dollar suchen? China jedenfalls hat seit Mai laut offiziellen Daten kein Gold mehr gekauft. Sind es Privatanleger? Gestern berichtete dann sogar die Tagesschau über das neue Allzeithoch beim gelben Edelmetall - wenn also die breite Masse nun daran interessiert ist (oder interessiert wird), kann es gefährlich werden, oder? Aber die Gründe für Gold sind eben fundamental gut: sinkende Zinsen durch Notenbanken, Schulden-Orgien vor allem in den USA, geopolitische Risiken, die US-Wahlen etc.

Das Video "Gold: Kaufen BRICS-Staaten? Verkaufen, wenn Tagesschau über Gold berichtet?" sehen Sie hier..

Hinweise aus Video:

1. Marktgeflüster Teil 2 sehen Sie hier:

https://www.youtube.com/watch?v=ElWooQJomYg

2. Goldpreis mit Mega-Anstieg entgegen der „üblichen Marktlogik“