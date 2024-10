Habeck plant milliardenschweren Investitionsfonds für Firmen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der anhaltenden Wirtschaftskrise will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mit einem milliardenschweren Investitionsfonds die Konjunktur ankurbeln. Der neue "Deutschland-Fonds" soll Unternehmen bei Investitionsprojekten mit Zuschüssen unterstützen, berichtet die "Bild" (Mittwochausgabe).



Demnach soll der Fonds zehn Prozent der Kosten übernehmen und sich an kleine und mittelgroße Firmen richten genauso wie an Großunternehmen und Start-Ups. Das Geld soll auch in Infrastrukturprojekte fließen.









Mit dem Fonds will Habeck auf Forderungen unter anderem aus der Industrie reagieren. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) taxiert den Investitionsbedarf des Staates in Infrastruktur bis 2035 auf rund 400 Milliarden Euro.



"Es braucht jetzt volle Kraft für den Wirtschaftsstandort", sagte Habeck der Zeitung. "Ich will, dass Handwerksbetriebe, Mittelständler und große Unternehmen hier bei uns in Deutschland investieren." Der "Deutschland-Fonds" müsse "Hand in Hand gehen mit dem Abbau von Bürokratie und Strukturreformen". Ziel sei es, die klimaneutrale Modernisierung Deutschlands voranzutreiben.