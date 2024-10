Yili nimmt am IDF World Dairy Summit 2024 teil und gewinnt IDF Dairy Innovation Awards

PARIS, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Unter dem Motto „Dairy for the Future – Proudly committed to a sustainable world" fand der IDF World Dairy Summit 2024 vom 15. bis 18. Oktober in Paris, Frankreich, statt. Das Gipfeltreffen brachte Wirtschaftsführer, Experten, Wissenschaftler und Vertreter von Organisationen aus der globalen Milchwirtschaft zusammen, um den Weg zu Innovation und Nachhaltigkeit zu erkunden.

Auf dem Gipfeltreffen wurde Liu Chunxi, Executive President der Yili Group, eingeladen, auf dem ersten Dairy Leaders' Forum on Sustainability zu sprechen, wo er an der Unterzeichnung der The Paris Dairy Declaration on Sustainability mit Molkereifachleuten aus aller Welt teilnahm. Yili wurde auch zur Teilnahme an der IDF-Vorstandssitzung und einer Plenarsitzung zum Thema Technologie sowie zu anderen wichtigen Teilen des Gipfels eingeladen. Bei der offiziellen Verleihung der IDF Dairy Innovation Awards am 18. Oktober gewann Yili den Innovation Award in New Product Development – Human Nutrition