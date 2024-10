Everest Group ernennt SS&C Blue Prism im siebten Jahr in Folge zum Marktführer für RPA-Produkte PEAK Matrix® 2024

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Windsor, Conn. (ots/PRNewswire) - WINDSOR, Conn., 22. Oktober 2024 /PRNewswire/- SS&C Technologies Holdings, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4283408-1&h=2606171401&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4283408-1%26h%3D1931348615%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ssctech.com%252F%253Futm_campaign%253DSSC2024-Enterprise-Press-Release-1024%2526utm_medium%253Dpressrelease%2526utm_source%253Dprnews%2526utm_content%253Dabrdn-Everest-PEAK-Matrix-2024-BluePrism%26a%3DSS%2526C%2BTechnologies%2BHoldings%252C%2BInc.&a=SS%26C+Technologies+Holdings%2C+Inc.) (Nasdaq: SSNC) hat heute bekannt gegeben, dass SS&C BluePrism im Everest Group Robotic Process Automation (RPA) Products PEAK Matrix®Assessment 2024 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4283408-1&h=3076603720&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4283408-1%26h%3D1883532729%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.blueprism.com%252Fresources%252Fanalyst-reports%252Feverest-rpa-peak-matrix%252F%253Futm_campaign%253Dgl-web-2024-q4-10-22-everest-report-landing-page-%2526utm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpress-release%2526utm_content%253Dnewsroom%2526utm_term%253Deverest-peak-report%26a%3DEverest%2BGroup%2BRobotic%2BProcess%2BAutomation%2B(RPA)%2BProducts%2BPEAK%2BMatrix%25C2%25AE%2BAssessment%2B2024&a=Everest+Group+Robotic+Process+Automation+(RPA)+Products+PEAK+Matrix%C2%AE+Assessment+2024) als führend in der RoboticProcess Automation (RPA) eingestuft wurde."Die starke Vision und Roadmap von SS&C BluePrism, die Marktpräsenz, die Tiefeund Breite der RPA-Fähigkeiten sowie die Fähigkeit, eine einheitliche Plattformmit KI, Orchestrierung, APIs und Prozessintelligenz anzubieten, haben dazubeigetragen, die Position des Unternehmens als Leader in der RPA Products PEAKMatrix® 2024 der Everest Group zu festigen", sagt Amardeep Modi, Vice Presidentder Everest Group. "Die Kunden haben die Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeitund Ausfallsicherheit des Produkts sowie die Verfügbarkeit von robustem Supportund Schulungen unter als seine Hauptstärken hervorgehoben."Diese Bewertung analysiert die sich verändernde Dynamik der globalenRPA-Landschaft und 27 Technologieanbieter in mehreren Schlüsselbereichen. DieBewertung von SS&C Blue Prism umfasste die Analyse des jährlichen Wachstums, derVision und Strategie, des Kundenfeedbacks zu Wert und Zufriedenheit sowie derBreite der Abdeckung von Branchen und Unternehmenssegmenten."Wir freuen uns über die führende Position von SS&C Blue Prism in der RPA