HONOR Magic7-Serie führt Autopilot-KI für Mobiltelefone ein

Maui County, Hawaii (ots/PRNewswire) - HONOR definiert AI-First Ecosystem durchZusammenarbeit mit Qualcomm beim Snapdragon Summit 2024MAUI COUNTY, Hawaii, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Die globaleTechnologiemarke HONOR gab heute bekannt, dass ihre kommende Magic7-Serie vonder revolutionären Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform von QualcommTechnologies, Inc. angetrieben werden wird. Auf dem Snapdragon Summit 2024enthüllte HONOR seine Pläne zur Entwicklung eines KI-zentrierten Ökosystems. Aufder Bühne präsentierte HONOR bahnbrechende KI-Funktionen für die Magic7-Serie,darunter den branchenweit ersten geräteinternen KI-Agenten für ein offenesÖkosystem und das erste Echtzeit-NPU-Grafik-Rendering für mobile Spiele . DasUnternehmen gab auch einen Vorgeschmack darauf, wie sein neues Flaggschiffaussehen wird."Offenheit und Zusammenarbeit liegen in unserer DNA", kommentierte Dr. Ray Guo,CMO von HONOR Device Co, Ltd. "Durch die Zusammenarbeit mit QualcommTechnologies definieren wir das AI-first-Ökosystem und revolutionieren dieNutzererfahrung für das AI-Zeitalter. Wir freuen uns, den branchenweit erstenKI-Agenten für ein offenes Ökosystem vorzustellen und zum ersten Mal generativeKI auf Basis von NPU-Rechnern in die Spielewelt zu bringen. Willkommen in derÄra der Autopilot-KI für Mobiltelefone.""Wir freuen uns, mit HONOR zusammenzuarbeiten, um die Zukunft der KI zugestalten und die Art und Weise, wie Menschen mit Technologie interagieren, neuzu definieren", kommentiert Chris Patrick, SVP und GM of Mobile Handsets,Qualcomm Technologies, Inc. "Gemeinsam sind wir bereit, die Grenzen der KI zuerweitern und wirklich transformative Erfahrungen zu schaffen."Autopilot-KI für Mobiltelefone : Der erste KI-Agent der Branche für ein offenesÖkosystemDie HONOR Magic7-Serie wird den branchenweit ersten geräteinternen KI-Agentenfür ein offenes Ökosystem vorstellen. Anhand einer einfachen Text- oderSprachaufforderung kann der KI-Agent im Namen des Benutzers eineEssensbestellung aufgeben. Mit Zustimmung kann es von den Gewohnheiten derNutzer lernen, um intelligente Entscheidungen zu treffen, z. B. kann eserkennen, ob der Nutzer seinen Kaffee mit Kokosnussmilch bevorzugt, undentsprechend bestellen.Es kann auch unerwünschte Abonnements über verschiedene Apps hinweg mit einemeinfachen Befehl finden und kündigen und so die Grenzen zwischen Apps undDiensten aufheben. Der KI-Agent kann eine Vielzahl von Anwendungen unterstützen,darunter Reiseplanung, Ticketbuchung, Kalenderplanung,Benachrichtigungsmanagement, app-übergreifende Dateiübertragung und vieles mehr.