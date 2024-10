Ascenda verändert die Wirtschaftlichkeit für Finanzinstitute mit einem neuen Loyalty-as-a-Service-Angebot

New York (ots/PRNewswire) - Ascenda, das weltweit am stärksten vernetzte

Prämien-Ökosystem, hat heute den Start seines neuen

Loyalty-as-a-Service-Angebots bekannt gegeben. Das bahnbrechende Modell stellt

etablierte Branchennormen in Frage und maximiert die Geschäftsergebnisse für

Finanzinstitute durch mühelosen Zugang zu skalierbaren, erstrebenswerten

Belohnungsangeboten, die überdurchschnittliche Renditen liefern.



Jahrzehntelang haben Unternehmen, die Belohnungstechnologien und -inhalte

anbieten, nach einem Verkäufermodell gearbeitet, das sie nicht am Erfolg ihrer

Kunden teilhaben lässt. Die Finanzinstitute stehen in der Pflicht, die richtigen

Bestandteile des Kundenbindungsmarketings zu beschaffen und sie so einzusetzen,

dass ein ROI erzielt wird - oft mit gemischten Ergebnissen. Ascenda ändert

dieses Paradigma nun, indem es Loyalität als Partner und nicht als Lieferant

anbietet.







Finanzinstitute durch ein ergebnisorientiertes Partnerschaftsmodell, das sich

aus folgenden Komponenten zusammensetzt:



- Ganzheitlicher Zugang zum Ökosystem: Ascendas komplettes Angebot an bewährter

Technologie und überzeugenden Lifestyle-Inhalten ist mühelos an einem Ort

zugänglich. Dies ist das erste Mal in der Branche, dass alle Puzzlestücke, die

für ein Loyalitätsmarketing mit hohem ROI benötigt werden, nahtlos vereint

sind - von auslöserbasierten Kampagnen bis hin zu unvergesslichen

Kundenerlebnissen.

- Einfacher Einstieg zum Nulltarif: Marken können entweder die gesamte

Lösungssuite nutzen oder nur einzelne Komponenten einsetzen - immer ohne

Einrichtungskosten oder Plattformgebühren. Dadurch werden alle Hindernisse

beseitigt, sodass die Finanzinstitute neue Kundenangebote schneller auf den

Markt bringen können.

- Ergebnisorientierte Werbespots: Ascenda berechnet nur den tatsächlich

gelieferten Inhalt und die erzielten Wachstumsergebnisse. Dies mindert das

finanzielle Risiko der Einführung einer Kundenbindungslösung und bedeutet,

dass Ascenda stark in die Erzielung messbarer Kundenergebnisse investiert.



"Unser neues Loyalty-as-a-Service-Angebot ist für Banken und Fintech-Unternehmen

weltweit revolutionär", sagt Kyle Armstrong, CEO von Ascenda. "Für viele Marken

sind die Kosten für Belohnungen einer der größten Ausgabenposten in der Gewinn-

und Verlustrechnung, aber sie sind mit der Rendite dieser Investition

unzufrieden. Wir verändern das völlig mit einer Verlagerung von der

Bereitstellung von Kundenbindungssoftware zur Bereitstellung von

Kundenbindungs-ROI. Unser neues Modell macht die Dinge mühelos und sorgt für

eine echte Angleichung der Anreize, sodass sich die Wirtschaftlichkeit deutlich

verbessert."



Das neue Angebot ist ab sofort für Finanzinstitute verfügbar, die Ascenda

nutzen, und wird schrittweise auf den bestehenden Kundenstamm ausgedehnt.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1948326/Ascenda_Blue_Logo.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ascenda-verander

t-die-wirtschaftlichkeit-fur-finanzinstitute-mit-einem-neuen-loyalty-as-a-servic

e-angebot-302283719.html



Pressekontakt:



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an press@ascenda.com.



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132816/5892861

OTS: Ascenda





