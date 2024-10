Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Regierungsbildung in Wien Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Regierungsbildung in Wien: "Man kann sich schon ausmalen, was Rechts-außen-Politiker und ihnen nachgeifernde Portale über die jüngsten Schritte in Österreich verbreiten werden. (.) Aber Van der Bellen hat …