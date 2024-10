COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zur Suchtpolitik:

"Der scheinbar unerschütterliche Glaube an die Stärke des eigenen Willens findet Anklang im rechten wie linken Lager, bei Konservativen wie Progressiven. Entsprechend kritisch werden Hilfsmittel- oder maßnahmen betrachtet, mit denen der Schaden gelindert werden kann. Diese Attitüde hat verheerende Konsequenzen für die deutsche Sucht- und Drogenpolitik. (.) Da wundert es nicht, dass es in Deutschland - anders als in den USA - noch eine Minderheitenmeinung ist, stark adipösen Menschen die sehr wirksamen Abnehmspritzen als Kassenleistung zu erstatten. Deutschland sollte mehr Schadensminderung wagen. Damit könnte man süchtigen Menschen wirklich helfen. Das schließt nicht aus, auch auf Abstinenz hinzuwirken. Aber wer nur darauf setzt, lässt die Betroffenen im Stich."/yyzz/DP/he