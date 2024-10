Pressestimme 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Brics-Gipfel in Kasan 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Brics-Gipfel in Kasan In Wirklichkeit ist der Brics-Gipfel - wie so vieles in Russland - mehr Schein als Sein. Indien und China, damit geht es los, sind weltpolitisch mehr Rivalen als Partner. Auch zwischen China und …