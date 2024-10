Schweitzer will mehr Geld für die Kommunen für Flüchtlinge Der rheinland-pfälzische Regierungschef Alexander Schweitzer hat vor der Ministerpräsidentenkonferenz ab Donnerstag in Leipzig mehr Geld vom Bund für die Versorgung von Flüchtlingen gefordert. "Die Finanzierung der Flüchtlingskosten muss so …