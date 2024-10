Trendbegrenzung erreicht

Die Verlustserie des Paares EUR/USD hat sich praktisch bis Freitag hingezogen, das zwischenzeitliche Kursplus wurde aber durch weitere Verluste wieder vollkommen negiert. Nun liegt das Paar auf der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung um 1,08 US-Dollar auf. Sollte an dieser Stelle ein nachhaltiger Boden scheitern, müssten wohl die Sommerzwischentiefs dem Paar aus der Patsche helfen. Technisch gesehen stehen die wichtigsten Indikatoren und Oszillatoren am unteren Anschlag.

Gelingt es Marktteilnehmern auf Sicht der nächsten Tage nicht mindestens den EMA 200 bei 1,0901 US-Dollar zurückzuerobern und damit für eine zwischenzeitliche Erholung in den Bereich des EMA 50 bei 1,0982 US-Dollar zu sorgen, könnte bei einem Tagesschlusskurs unterhalb von 1,0800 US-Dollar ein Trendbruch Einzug halten und den Wert auf 1,0723 und darunter 1,0666 US-Dollar talwärts drücken. Ein weiteres Ziel könnte sogar an den aktuellen Jahrestiefs von 1,0601 US-Dollar in dem bärischen Szenario liegen. Eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes wird in den kommenden Tagen daher unerlässlich.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Anzeichen auf eine bevorstehende Erholung würden sich beim Paar EUR/USD bereits ab 1,0880 US-Dollar ergeben. Aber erst oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts wird ein Rücklauf zurück in den Bereich um 1,0982 US-Dollar sehr viel wahrscheinlicher und würde sich entsprechend für den Aufbau von Long-Positionen anbieten. Hierzu könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VC54P9 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Szenario auf 45 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 3,50 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von vorläufig 1,0840 US-Dollar nicht überschreiten, im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 2,19 Euro ergeben.