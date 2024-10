Dritte Staffel der Videoreihe „Von Xi Jinping zitierte Klassiker" in Russland ausgestrahlt

Anlässlich der Teilnahme des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping am 16. BRICS-Gipfel in der russischen Stadt Kasan hat am Dienstag eine Zeremonie zur Ausstrahlung der dritten Staffel der von der China Media Group (CMG) produzierten Videoreihe „Von Xi Jinping zitierte Klassiker" in der russischen Version stattgefunden. Das russische Präsidialamt schickte dazu eine Gratulationsbotschaft. Mehr als 300 russische Vertreter aus Politik, Medien und Bildung nahmen an der Veranstaltung teil.

Der Intendant der CMG, Shen Haixiong, sagte in einer Rede, dass auf der 3. Plenarsitzung des 20. Zentralkomitees der KP Chinas, die weltweit große Beachtung fand, ein großer Plan ausgearbeitet worden sei, um die Reformen in China weiter zu vertiefen, was einen großen Raum für die Entwicklung des kulturellen Austauschs zwischen China und Russland geschaffen habe. Die CMG werde weiterhin als Zeichner, Erzähler und Förderer der chinesisch-russischen Freundschaft fungieren. Sie wolle mit allen Schichten der russischen Gesellschaft zusammenarbeiten, um den Kulturaustausch zu verstärken, die bilaterale Freundschaft zu vertiefen und den Aufbau einer Gemeinschaft mit geteilter Zukunft der Menschheit zu unterstützen.

Das Programm wählt berühmte Sprüche und Passagen aus klassischen chinesischen Werken aus, die von Staatspräsident Xi Jinping, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, in seinen Reden und Artikeln zitiert werden.

