Dax etwas höher erwartet

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Nach dem schwachen Start in die Woche dürfte der Dax am Mittwoch zunächst leicht zulegen. Der Broker IG berechnete den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 19.462 Punkte. Der Rekord aus der Vorwoche von knapp 19.675 Punkten und die 20.000-Punkte-Marke bleiben damit nah. Laut dem Chartexperten Martin Utschneider von Finanzethos muss der Dax am versuchen, wieder über den im August eingeschlagenen kurzfristigen Aufwärtsmodus zurückzukehren, der am Vortag knapp unterschritten worden sei. Er betonte aber zugleich, der Leitindex befinde sich im übergeordneten mittelfristigen chart- und markttechnischen Aufwärtstrend. Am Vortag hatte SAP es mit einer positiven Reaktion auf überzeugende Zahlen nicht verhindern können, dass der Dax ins Minus rutschte. Die Berichtssaison nimmt am Mittwoch weiter Fahrt auf mit Zahlen der Deutschen Bank und ihrer Fondstochter DWS .

USA: - KAUM VERÄNDERT - Am US-Aktienmarkt hat der Leitindex Dow Jones Industrial nach seinen Verlusten zu Wochenbeginn kaum verändert geschlossen. Auch die anderen wichtigen Indizes bewegten sich am Dienstag letztlich wenig. Weiterhin auf die Stimmung drückten die Unsicherheit über den Ausgang der Wahlen in zwei Wochen und der abnehmende Zinsoptimismus der Anleger. Der Dow gab um 0,02 Prozent auf 42.924,89 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 notierte 0,05 Prozent im Minus bei 5.851,20 Punkten. Beide Börsenbarometer hatten in der Vorwoche Rekordhochs erreicht. Beim Auswahlindex für Technologiewerte Nasdaq 100 stand ein Plus von 0,11 Prozent auf 20.383,65 Punkte zu Buche.

ASIEN: - VERLUSTE IN TOKIO, GEWINNE IN CHINA - Die wichtigsten Aktienbörsen Asiens haben auch am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel kurz vor dem Handelsende um 0,8 Prozent. Unsicherheit vor der japanischen Parlamentswahl am 27. Oktober belastet weiterhin. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten stieg um 1,1 Prozent und der in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte der Hang Seng um 2,1 Prozent zu. Zuletzt hatten Konjunkturhilfen der chinesischen Regierung den Markt ein Stück weit gestützt.

^

DAX 19421,91 -0,20%

XDAX 19457,02 -0,22%

EuroSTOXX 50 4939,31 -0,04%

Stoxx50 4451,62 -0,18%



DJIA 42924,89 -0,02%

S&P 500 5851,20 -0,05%

NASDAQ 100 20383,65 0,11%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 132,70 -0,14%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0802 0,01%

USD/Yen 152,01 0,62%

Euro/Yen 164,21 0,63%

BTC in USD 67.149 -239,10 USD

°



ROHÖL:



^

Brent 75,93 -0,11 USD

WTI 71,62 -0,12 USD

°



/mis



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 16,51 auf Lang & Schwarz (23. Oktober 2024, 07:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +2,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,59 %. Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 264,44 Mrd.. SAP zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 220,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der SAP Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von -26,00 %/+20,25 % bedeutet.