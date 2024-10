Black Gold Exploration erweitert Explorationsflächen im Joint Venture mit LGX Energy

Akquisition zielt auf wichtige Öl- und Gaspachtgebiete in Clay County und Vigo County in Indiana

Vancouver, British Columbia, Kanada - 22. Oktober 2024 / IRW-Press / BGX – Black Gold Exploration Corp. („Black Gold“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BGX) (FWB: P30) freut sich, die Erweiterung des Pakets von Öl-, Gas- und Mineralpachtgebieten in Clay County und Vigo County in Indiana um 822 Acres bekannt zu geben, die Gegenstand des laufenden Joint Ventures mit LGX Energy Corp. („LGX“) sind. Dies erhöht die Gesamtfläche der im Rahmen des Joint Ventures gepachteten Flächen auf 911,9 Acres (die „Pachtflächen“). Bei der ursprünglichen Ankündigung am 7. August 2024 umfasste das gepachtete Landpaket nur 89,9 Acres. Diese zusätzlichen Flächen unterstreichen das Vertrauen von LGX in das Joint Venture und schaffen die Voraussetzungen für eine starke langfristige Zusammenarbeit zwischen den Parteien und den Erfolg in diesen Regionen. Die hinzugefügte Fläche stärkt auch die indirekte Präsenz von Black Gold in einer der vielversprechendsten Ölförderregionen im Mittleren Westen, wo LGX derzeit produziert und aktiv an weiteren Explorationsarbeiten beteiligt ist.

Die Explorationsflächen liegen strategisch günstig in der Nähe der bestehenden Produktionsanlagen von LGX. LGX nutzt seine umfangreichen proprietären seismischen 2D-Daten und hat jetzt mit fortgeschrittenen seismischen 3D-Explorationsarbeiten begonnen, um potenzielle Bohrstandorte auf den Pachtgebieten zu identifizieren. Zielsetzung ist die deutliche Steigerung der Öl- und Gasförderung in diesen wichtigen Countys.

Öl und strategische Investitionsmöglichkeiten in den USA

Durch den anhaltenden Konflikt im Nahen Osten hat sich die Nachfrage nach stabilen und sicheren Energiequellen erhöht. Die robuste Infrastruktur in Clay County und Vigo County in Kombination mit der fortschrittlichen seismischen Technologie von LGX versetzt das Joint Venture von Black Gold mit LGX in die einzigartige Position, unmittelbare Produktionsmöglichkeiten zu ergreifen und gleichzeitig die Voraussetzungen für zukünftiges Explorationswachstum zu schaffen. In einem volatilen Energiemarkt unterstreicht dieser strategische Fokus auf etablierte Regionen das Potenzial für nachhaltige Renditen sowie für eine verbesserte Energiesicherheit und macht diesen Fokus zu einer attraktiven Wahl für Stakeholder, die sich in der sich entwickelnden Energielandschaft zurechtfinden müssen.