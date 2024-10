Davidson Kempner schließt die Umschuldung eines in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Kunststoffherstellers im Wert von über 1 Mrd. $ ab NEW YORK und MANAMA, Bahrain, 23. Oktober 2024 /PRNewswire/ - Davidson Kempner Capital Management LP („Davidson Kempner"), ein weltweit tätiges Investment-Management-Unternehmen, hat die Umstrukturierung von Schulden in Höhe von mehr als 1 Mrd. USD …