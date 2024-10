Neue Studie unterstreicht dringenden Verbesserungsbedarf bei Aufklärung und Image

Neustadt am Rübenberge (ots) -



- 35 Prozent der angebotenen Ausbildungsplätze im Handwerk blieben 2023

unbesetzt

- 84 Prozent der Jugendlichen fühlen sich schlecht informiert

- Hanebutt GmbH bietet bereits mehrere Initiativen, um für Handwerk zu

begeistern



Das Handwerk in Deutschland kämpft mit einem akuten Fachkräftemangel und

unbesetzten Ausbildungsplätzen. Hanebutt, einer der größten deutschen

Handwerksbetriebe, führte in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut

YouGov eine repräsentative Studie durch ( Download hier

(https://www.hanebutt.de/infoportal/studie) ). Eine der drängendsten

Herausforderungen: Jugendliche für Handwerksberufe zu begeistern.









Im Jahr 2023 erreichte der Anteil der unbesetzten Ausbildungsstellen mit 35

Prozent einen Höchststand. Besonders kritisch ist die Situation in

Ostdeutschland und bei Kleinstbetrieben, die Nichtbesetzungsquoten von 40 bzw.

43 Prozent aufweisen. Vor allem das Baugewerbe und personenbezogene

Dienstleistungen wie das Friseurhandwerk sind betroffen.



Nach Angaben des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks fehlen im Handwerk

derzeit eine Viertelmillion Fachkräfte. Die Umfrageergebnisse geben nun

Aufschluss über den Stellenwert des Handwerks in der Gesellschaft.



Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick



Die Umfrage wurde im Auftrag der Hanebutt GmbH vom 15.08. bis 18.08.2024 von

YouGov durchgeführt. Die insgesamt 1001 Teilnehmer unterscheiden sich

hinsichtlich Alter, Geschlecht und Wohnort und entsprechen dem

Bundesdurchschnitt. Bei den in den Ergebnissen angegebenen Prozentwerten kann es

zu Rundungsdifferenzen kommen, die in der Summe von 100 Prozent abweichen.



1. Ausbaufähiges Image bei Jugendlichen: Während 47 Prozent der

Gesamtbevölkerung Handwerksberufe positiv bewerten, haben 38 Prozent der 18-

bis 24-Jährigen ein negatives Image.

2. Desaströse schulische Aufklärung: 72 Prozent der Befragten gaben an, dass in

den Schulen keine oder nur unzureichende Informationen über Handwerksberufe

vermittelt werden.

3. Bessere Aufklärung gewünscht: 83 Prozent der Befragten halten eine bessere

schulische Aufklärung über Handwerksberufe als (sehr) wichtig, um dem

Fachkräftemangel entgegenzuwirken.



Obwohl Handwerksberufe im Allgemeinen ein hohes Ansehen genießen, vermissen zwei

Drittel der Befragten die gesellschaftliche Wertschätzung. Besonders kritisch

sehen dies die 18- bis 24-Jährigen, die Handwerksberufe generell negativer

bewerten. Dennoch empfehlen drei Viertel der Eltern ihren Kindern eine Karriere Seite 2 ► Seite 1 von 2



Fehlende Fachkräfte und Nachfolger im HandwerkIm Jahr 2023 erreichte der Anteil der unbesetzten Ausbildungsstellen mit 35Prozent einen Höchststand. Besonders kritisch ist die Situation inOstdeutschland und bei Kleinstbetrieben, die Nichtbesetzungsquoten von 40 bzw.43 Prozent aufweisen. Vor allem das Baugewerbe und personenbezogeneDienstleistungen wie das Friseurhandwerk sind betroffen.Nach Angaben des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks fehlen im Handwerkderzeit eine Viertelmillion Fachkräfte. Die Umfrageergebnisse geben nunAufschluss über den Stellenwert des Handwerks in der Gesellschaft.Die wichtigsten Ergebnisse im ÜberblickDie Umfrage wurde im Auftrag der Hanebutt GmbH vom 15.08. bis 18.08.2024 vonYouGov durchgeführt. Die insgesamt 1001 Teilnehmer unterscheiden sichhinsichtlich Alter, Geschlecht und Wohnort und entsprechen demBundesdurchschnitt. Bei den in den Ergebnissen angegebenen Prozentwerten kann eszu Rundungsdifferenzen kommen, die in der Summe von 100 Prozent abweichen.1. Ausbaufähiges Image bei Jugendlichen: Während 47 Prozent derGesamtbevölkerung Handwerksberufe positiv bewerten, haben 38 Prozent der 18-bis 24-Jährigen ein negatives Image.2. Desaströse schulische Aufklärung: 72 Prozent der Befragten gaben an, dass inden Schulen keine oder nur unzureichende Informationen über Handwerksberufevermittelt werden.3. Bessere Aufklärung gewünscht: 83 Prozent der Befragten halten eine bessereschulische Aufklärung über Handwerksberufe als (sehr) wichtig, um demFachkräftemangel entgegenzuwirken.Obwohl Handwerksberufe im Allgemeinen ein hohes Ansehen genießen, vermissen zweiDrittel der Befragten die gesellschaftliche Wertschätzung. Besonders kritischsehen dies die 18- bis 24-Jährigen, die Handwerksberufe generell negativerbewerten. Dennoch empfehlen drei Viertel der Eltern ihren Kindern eine Karriere