Roche hält nach ersten neun Monaten an Jahreszielen fest

BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche sieht sich nach den ersten drei Quartalen 2024 auf gutem Weg, die eigenen Jahresziele zu erreichen. Entsprechend haben die Basler ihre bisherigen Ziele bestätigt. In den ersten neun Monaten setzte der Pharmakonzern annähernd 45 Milliarden Franken um, ein Plus von 2 Prozent. Zu konstanten Wechselkursen sind die Verkäufe um 6 Prozent gestiegen. Dabei habe Roche von einer hohen Nachfrage sowohl nach seinen Medikamenten als auch nach seinen Diagnostika profitiert, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Vorbörslich notierte die Aktie über ein Prozent im Plus.

So steuerte die Pharmasparte Umsätze von 34,3 Milliarden Franken bei, ein Plus von 3 Prozent. Getragen wurde die Entwicklung von einer guten Nachfrage nach Medikamenten wie dem Augenpräparat Vabysmo, Phesgo (Brustkrebs), Ocrevus (multiple Sklerose), Hemlibra (Hämophilie) und Polivy (Blutkrebs). Zusammen erzielten diese fünf Medikamente Verkäufe in Höhe von 13,2 Milliarden, was einem Plus von 2,7 Milliarden bei konstanten Wechselkursen gegenüber der Vorjahresperiode entspreche, hieß es in der Mitteilung weiter.