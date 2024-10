Evotec: Da ist die gute Nachricht!

In einer einerseits schwierigen, andererseits aber auch aussichtsreichen Situation steckten zuletzt die Anteile von Wirkstoffforscher Evotec . Zwar kam die Aktie in den vergangenen Tagen gefährlich nahe an ihr 52-Wochen-Tief heran, dessen Unterschreiten ein neues Verkaufssignal bedeutet hätte.

Partnerschaft mit Bristol-Myers Squibb weiter vertieft

Der Sprung über diese Hürde gelingt am Mittwoch, was zu weiteren Kursgewinnen führen könnte. Ursache für das Kaufinteresse am Morgen ist eine Pressemitteilung, wonach Evotec und Bristol-Myers Squibb ihre bereits bestehende Partnerschaft vertiefen wollen und sich die Hamburger außerdem für eine Meilensteinzahlung in Höhe von 50 Millionen US-Dollar qualifiziert haben.

Beide Unternehmen arbeiten im Bereich Proteinabbau bereits seit 2018 zusammen und haben diese Partnerschaft zuletzt 2022 ausgeweitet. Diese Zusammenarbeit soll nun weiter vertieft und über Einsatzmöglichkeiten in der Krebsbehandlung hinaus erweitert werden.

Erhalt von Meilensteinzahlung über 50 Millionen US-Dollar

Unter Proteinabbau versteht man Bemühungen, bisher medikamentös nicht erreichbare, menschliche Proteine mithilfe sogenannter Degraders abzubauen. Besonders krankheitsauslösende Proteine sollen so gezielt unschädlich gemacht werden können.

Aus der Forschungskooperation der beiden Unternehmen sind laut Pressemitteilung bereits "vielversprechende Substanzen" hervorgegangen. Für diese Fortschritte erhält Evotec eine Meilensteinzahlung über 50 Millionen US-Dollar, die den angeschlagenen Unternehmensfinanzen zugutekommen.

Forschungsvorstand zeigt sich zufrieden

Der Forschungsvorstand der Hamburger, Cord Dohrmann, kommentierte die vertiefte Kooperation mit den Worten: "Wir freuen uns, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb auf Bereiche außerhalb der Onkologie auszuweiten, in denen ein erheblicher medizinischer Bedarf besteht. [...] Unsere Partnerschaft mit BMS baut weiterhin eine außergewöhnliche Pipeline von erstklassigen Produktmöglichkeiten auf, und wir freuen uns darauf, das gemeinsame Programmportfolio zum Nutzen der Patienten zur klinischen Validierung zu führen.“

Aktie gelingt erstes prozyklisches Kaufsignal

Um Evotec war es in den vergangenen Wochen ruhig geworden, hier bewegte sich zuletzt vor allem der Kurs, aber nicht das Nachrichtenkarussell. Dementsprechend gut werden die News am Markt aufgenommen und die Aktie verteuert sich im frühen Handel um rund 4 Prozent.

Damit setzt sich das Papier deutlich über den Widerstand bei 6,00 Euro hinweg, sorgt für ein erstes prozyklisches Kaufsignal und nimmt mit 6,50 Euro bereits den nächsten Widerstand ins Visier. Für eine nachhaltig belastbare Trendwende wird sich Evotec mittelfristg aber über die derzeit bei etwa 9,80 Euro verlaufende 200-Tage-Linie steigern müssen. Bis hierhin ist es jedoch noch ein weiter Weg.

Fazit: Das kann man mal machen!

Nichtsdestotrotz kann Evotec zur Wochenmitte einen wichtigen Erfolg verbuchen. Erstens hat das Unternehmen mit der Meilensteinzahlung sowie der Vertiefung seiner Partnerschaft mit Bristol-Myers Squibb bewiesen, ungeachtet der Kursverluste seiner Aktie weiterhin ein wichtiger Player in der Biotech-Branche zu sein. Und zweitens gelingt der Aktie ein frühes prozyklisches Kaufsignal, das risikoaffine Anleger zum Einstieg nutzen können.

Wer als Trader die kurzfristig aussichtsreiche Situation hebeln möchte, kann das mithilfe des KO-Zertifikates MG90P3 tun. Der Knockout verfügt über einen eingebauten Stopp-Loss, da sich Basispreis und KO-Barriere voneinander unterscheiden.

Selbst wenn es also zu einem KO bei 5,08 Euro kommen sollte, erhalten Anleger eine Rückzahlung von 0,46 Euro, was das Verlustrisiken reduziert und das Totalverlustrisiko minimiert. Trotz dieser eingebauten Absicherungsmechanik bietet MG90P3 einen attraktiven Hebel von etwa 4. Das Auszahlungsprofil ist aktuell das folgende:

Szenariotabelle

Knock-Out-Zertifikat MG90P3 (KO-Barriere bei 5,08 €) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Aktienkurs * 6,20 € Kaufpreis KO * 1,58 € KO-Barriere 5,08 € Basispreis 4,62 € Verkaufspreis Aktie 5,00 € 5,50 € 6,00 € 6,50 € 7,00 € Wertentw. m. KO 0,46 € ** 0,88 € 1,38 € 1,88 € 2,38 € Rendite Aktie -19,4 % -11,3 % -3,2 % +4,8 % +12,9 % Rendite KO -70,9 % -44,3 % -12,7 % +19,0 % +50,6 %

* Stand: 23. Oktober, 09:10 Uhr (MESZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

** Nach Knock-Out bei 5,08 €

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion