"Das ist ein noch nie zuvor gesehenes Risiko an der Börse", warnt ein CEO

"Die Zeit der sehr niedrigen Zinssätze ist vorbei. Die Welt ist ein viel gefährlicherer Ort", sagte Tangen in einem Podcast der Financial Times.

Der Chef des staatlichen norwegischen Ölfonds mit einem Volumen von 2 Billionen US-Dollar hat eine Warnung an Investoren ausgesprochen, die vom KI-Boom an der Börse stark profitiert haben. Nun warnt er, dass "wir auf eine Phase niedriger Renditen zusteuern".

Die Unternehmen, die sich in dieser neuen Realität an der Spitze festgesetzt haben, würden zu einem zentralen Risikobereich. Chip-Unternehmen und solche, die die Technologie für ihre aufstrebenden KI-Fähigkeiten nutzen, verzeichneten in den letzten Jahren einen massiven Anstieg ihrer Aktienkurse.

Tangen wies darauf hin, dass die Spitze des Marktes nun aus "Unternehmen mit irgendeiner Art von KI-Verbindung" bestehe, während die zehn führenden Unternehmen im S&P 500 der USA etwa 20 Prozent des Index ausmachten.

"Die Konzentration ist absolut besorgniserregend. Das bedeutet, dass es an der Börse ein Risiko gibt, das wir noch nie zuvor gesehen haben."

Tangen beschreibt, wie die größten Akteure an der Börse nun im Bereich der Mikrochips stark miteinander verflochten sind. Er nannte den niederländischen Chip-Riesen ASML als Beispiel, "der die Maschinen zur Herstellung der Chips herstellt", bevor er sie nach Taiwan verkauft. Viele Chips würden dann von Nvidia entworfen, bevor sie an Unternehmen wie Amazon, Meta und Microsoft verkauft werden. "Es gibt also nur sehr wenige Unternehmen, die mit ihnen verbunden sind, und sie werden immer größer und wichtiger."

Trotz seiner Warnungen vor dem Konzentrationsrisiko ist Tangen mit seinem Ölfonds stark in Unternehmen investiert, die er als Hauptrisikobereiche bezeichnet. So hält Norges einen Anteil von mehr als 1 Prozent an den größten Technologieunternehmen der USA, darunter Microsoft, Apple, Nvidia und Alphabet. Das Unternehmen hält außerdem einen beträchtlichen Anteil an TSMC. Insgesamt besitzt Norges Aktien im Wert von 196 Milliarden US-Dollar an Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, TSMC und ASML.

Der gigantische Staatsfonds Norwegens meldete am Dienstag einen Gewinn von 835 Milliarden norwegischen Kronen (76,3 Milliarden US-Dollar) für das dritte Quartal und führte einen Anstieg der Aktienkurse aufgrund sinkender Zinssätze an.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion