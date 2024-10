VAUNET - Verband Privater Medien / VAUNET-Prognose: Umsätze der Audio- ...

VAUNET-Prognose: Umsätze der Audio- und audiovisuellen Medien steigen 2024 auf 16 Mrd. Euro

- Relevanteste Wachstumstreiber sind die Audio- und Video-Streaming-Angebote - Rundfunkreform, Level-Playing-Field und der Verzicht auf regulatorische Zusatzbelastungen maßgeblich für die weitere Marktentwicklung

Laut der jährlichen Herbstprognose des VAUNET - Verband Privater Medien werden die Gesamtumsätze der Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland im laufenden Gesamtjahr 2024 voraussichtlich um 4,3 Prozent auf insgesamt 16,0 Milliarden Euro steigen (2023: 15,3 Mrd. Euro). Relevanteste Wachstumstreiber sind die Abo- und Werbeerlöse im Audio- und Video-Streaming-Segment, für Radiowerbung und Teleshopping werden zumindest einstellige prozentuale Umsatzzuwächse prognostiziert, die Abo- und Werbeerlöse im Fernsehen werden voraussichtlich etwa auf Vorjahresniveau liegen. Dies ergibt sich aus der heute vom VAUNET in Berlin vorgestellten Umsatzstatistik 2023 sowie -prognose 2024 zum Audio- und audiovisuellen Medienmarkt in Deutschland.