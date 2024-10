Salzgitter hält an Umstellung auf grünen Stahl fest

rabajatis schrieb 16.10.24, 15:25

Vielleicht der Wahnsinn des Jahres - oder auch wiederum nicht:



Dirk Roßmann: Der Drogeriekönig wird bei Kupferschmelze Aurubis Großaktionär



https://www.msn.com/de-de/finanzen/top-stories/dirk-ro%C3%9Fmann-der-drogeriek%C3%B6nig-wird-bei-kupferschmelze-aurubis-gro%C3%9Faktion%C3%A4r/ar-AA1smAHy



7,72 % der Aurubis Aktien hält der Milliardär direkt. 7,5 % über Optionen - d.h. via noch zuliefernde Aktien der Optionsgeber. Laut dem Artikel soll er so in den letzten 3 Wochen 250 Millionen Euro investiert haben - insgesamt soll er bis jetzt schon über eine halbe Milliarde Euro ausgegeben haben!



Die gesamte Salzgitter AG mit ihren 54 Millionen ausstehenden Aktien bringt heute noch etwas über 700 Millionen Euro auf die Börsenwaage. Mit 500 Millionen Euro Invest in die Aktie der Salzgitter AG hätte Herr Roßmann also wohl über fast die doppelte Aktienmenge bei Auruibs verfügen können. Ja - wenn es denn diese Aktien in der Menge zu kaufen gäbe. Das wäre wohl nur möglich, wenn er die Anteile der GP Gruppe mit in dem Artikel angegebenen 25,1 % übernehmen könnte.



Geschrieben wird weiter über die Aktivitäten von Goldman Sachs bei der Aktie von Aurubis. Vermutlich im Auftrag unbekannter Dritter soll Goldman Sachs Optionen auf fast 7 % der Aurubis Aktien zusammengekauft haben. Goldman Sachs lehnte jeden Kommentat natürlich ab.



Zudem wird ein Sprecher der Salzgitter AG zitiert, das man mit der Anteilshöhe von 29,99x % zufrieden sei und keine Aufstockung plane.



Aber Herr Roßmann hat sich geäußert! Im Moment wäre er noch mehr auf der Käuferseite bei der Aurubis AG und schließt für die Zukunft nichts aus was die Verwendung des Anteilpaketes betrifft. Im Moment gäbe es aber keinen Kontakt zu anderen Anteilseignern und keine Anfragen von Dritter Seite. Mit Herrn Papenburg gab es kein Gespräch über Aurubis wird betont.



Roßmann 78 Jahre, Günter Papenburg 85 Jahre, Martin Kind 80 Jahre werden als die Hannover AG bezeichnet. Da sage nochmal jemand nach 67 Jahre mit Rentenbeginn kommt nichts mehr im Leben.



Geschrieben wird noch, das die GP Gruppe bereits über die Hälfte ihre investierten Betrages in Salzgitter Aktien beim aktuellen Börsenkurs verloren hat. Es wird Handlungsdruck vom MM vermutet. Allerdings könnte es auch sein, das das große Bau- und Recyclinggeschäft mit allem drum umzu der GP Gruppe weiter bestens läuft und insofern der Gruppe der Aktienkurs der Salzgitter AG ebenso egal ist wie dem Land Niedersachsen. Denn wäre es anders, hätte die Salzgitter AG wohl schon die KHS GmbH wieder in eine AG zurück verwandelt und somit zumindest ein Zeichen an den Kapitalmarkt gegeben. Oder sammeln am Ende doch beide - Rossmann und Goldman Sachs - für die Salzgitter AG, die das hartnäckig dementiert. (Weil sie es dementieren muss?)