Goldpreis springt von Rekord zu Rekord - Stärkster Jahresanstieg seit 45 Jahren

LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat die Rekordjagd der vergangenen Handelstage fortgesetzt und am Mittwoch eine weitere Höchstmarke erreicht. Die Unsicherheit über den Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den USA in knapp zwei Wochen und geopolitische Risiken im Nahen Osten hätten Anleger weiter in den sicheren Anlagehafen Gold getrieben, heißt es von Marktbeobachtern. Am Morgen wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 2.753 US-Dollar gehandelt und damit so hoch wie noch nie.

Der Goldpreis springt seit etwa einer Woche von einem Rekordhoch zum nächsten. Auch in Euro gerechnet erreichte die Notierung am Morgen ein weiteres Rekordhoch, bei 2.549 Euro je Unze. Im Verlauf des Monats hat das Edelmetall fast fünf Prozent an Wert gewonnen.