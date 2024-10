Kundenstock wächst wieder!

Europas größter Online-Modehändler Zalando ist wieder optimistisch. Dies erfolgt nach einer positiven Eröffnung der Herbst- und Wintersaison, was Zalando veranlasste, seine Prognosen zu erhöhen. Darüber hinaus gelang es dem Online-Anbieter, seine Kundenbasis nach einer langen Durststrecke wieder zu erweitern. Der E-Commerce erlebt ein Wachstum, die Verbraucherstimmung verbessert sich allmählich und auch der Wettbewerb mit den chinesischen Online-Riesen Temu und Shein entspannt sich zunehmend. Temu und Shein stellen durch Direktlieferungen aus Fabriken eine zunehmende Herausforderung für die etablierten Anbieter in Europa dar. Ihr Markteintritt, begleitet von beträchtlichen Marketingausgaben, liegt mittlerweile über ein Jahr zurück und die Auswirkungen sind nicht mehr so deutlich spürbar. Es scheint offensichtlich zu sein, dass es den chinesischen Wettbewerbern schwerfällt, Kunden langfristig zu binden.

