Scherzer & Co. AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

Interessant. So unterschiedlich sind manchmal die Meinungen. Wenn es nach mir ginge, sollen sie tendern, tendern, tendern. Solange, bis der Discount zum NAV auf ein vernünftiges Maß geht. Was ein vernünftiges Maß geht, darüber könnte man natürlich diskutieren, aber solange der NAV über 3 €/Aktie ist, würde ich zumindest bis ca. 2,5 €/Aktie alles zurückkaufen, was machbar ist.1. Waren die Investments der letzten Jahre im Schnitt nicht grad optimal, würde ich sagen. Deshalb tritt auch der NAV auf der Stelle.2. Finde ich generell die Spruchstellen-Orientierung nicht (mehr) zielführend. Aus meiner Sicht wäre es sinnvoller, einfach in gute Unternehmen zu investieren.3. Vor allem, bei einem Rückkauf deutlich unter NAV wird sozusagen sofort Wert geschafft. Geradezu das Gegenteil vom Warten auf Spruchstellen-Entscheidungen und/oder die Kämpfe bei schwierigen Situationen (RI). Mir scheint, die Zeitkomponente wird hier in der Bewertung oft vernachlässigt. Ich fände es ziemlich sinnvoll, wenn man da etwas aggressiver und deutlich rangeht. Klar, es wird dann oftmals gesagt, die Rückkäufe bringen ja nichts, die Unterbewertung bleibt bestehen. So oder so ähnlich hab ich das öfters gehört. Aus meiner Sicht greift das zu kurz, ich würde sagen, es waren dann einfach nicht genug oder nicht konsequent genug.Naja, so hat jeder seine Meinungen. Ich jedenfalls, wundere mich regelmäßig, dass man Simples so kompliziert macht. Solange die Aktie einen deutlichen Abschlag zum NAV hat, einfach weiter zurückkaufen.Was dagegen spräche, wäre, wenn man in Assets investiert ist, die an Wert verlieren werden. Denn ein Rückkauf intensiviert ja sozusagen die bestehenden Investments, im Gegensatz zu einer Diversifizierung in andere Sachen. Aber, wenn man davon ausgeht (dass die Assets an Wert verlieren werden), dann ist die Lösung auch nicht, keine Rückkäufe zu machen, sondern die (erwarteten) schlechten Investments zu verkaufen. Und dann gegebenenfalls mehr Rückkäufe zu machen.Naja, just my two cents..PS:Dass es keine Nachricht zur Barabfindung bei Lotto24 gab, find ich auch eher komisch. Vielleicht wegen Urlaubszeit