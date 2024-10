Roche, Deutsche Börse, Air Liquide, Atoss: Earnings Roundup

Der Schweizer Pharmakonzern Roche ist auf Kurs, seine Jahresziele 2024 zu erreichen. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 2 Prozent auf knapp 45 Milliarden Franken. Zu konstanten Wechselkursen beträgt das Plus sogar 6 Prozent. Besonders profitierte Roche von einer hohen Nachfrage nach Medikamenten wie Vabysmo und Phesgo sowie Diagnostikprodukten.

Die Pharmasparte erzielte 34,3 Milliarden Franken (+3 Prozent), während die Diagnostik 10,7 Milliarden umsetzte, ähnlich dem Vorjahr. Analystenerwartungen wurden leicht übertroffen. Der Konzern hält an seinen Prognosen fest und erwartet einen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Bereich. Die Aktie legt am Mittwochmorgen rund 1,5 Prozent zu.

Air Liquide konnte im dritten Quartal dank einer hohen Nachfrage nach medizinischen Gasen wie Sauerstoff besonders in der Region Amerika überzeugen. Während das Geschäft in Asien auf den Wachstumskurs zurückkehrte, verzeichnete der Konzern in Europa einen leichten Umsatzrückgang, wie der Linde-Konkurrent am Mittwoch in Paris bekanntgab.

Trotz eines um 0,7 Prozent gesunkenen Konzernumsatzes auf 6,76 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich das Geschäft stabil. Bereinigt um negative Währungseffekte und gesunkene Energiepreise, die an Kunden weitergegeben wurden, stieg der Umsatz um 3,3 Prozent. Experten hatten jedoch ein leicht höheres Plus erwartet.

Die Aktie von Air Liquide startet am Mittwoch mit 0,5 Prozent leicht im Plus.

Die Aktien von Atoss Software erholen sich am Mittwoch und legen nach Veröffentlichung des Quartalsberichts im Xetra-Handel rund 1 Prozent zu. Analysten loben das erhöhte Margenziel von 35 Prozent für 2024, was ein operatives Ergebnis von 60 Millionen Euro erwarten lässt – 5 Prozent über den Konsensschätzungen. Schwächerer Auftragseingang wird durch starke Barmittel ausgeglichen.

Autor: wallstreetONLINE Redaktion