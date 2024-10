Haushalte reagieren auf Zinsentwicklungen

Nationalbank präsentiert aktuelle Entwicklungen des Finanzvermögens österreichischer Haushalte



Wien (APA-ots) - Das Geldvermögen privater Haushalte [1] ist nach einem Rückgang im

Jahr 2022 jüngst wieder gewachsen und hat im Juni 2024 nominell mit 872 Mrd EUR einen neuen Höchststand erreicht. Durch die zuletzt hohe Teuerung verlor es jedoch seit 2022 real an Wert. Im Umfeld eines rasch steigenden Zinsniveaus rückten gebundene Einlagen verstärkt in den Fokus der Anleger:innen, während Kreditnehmende ihr Engagement insbesondere in der Immobilienfinanzierung reduzierten. Stagnierender Konsum und eine weiterhin erhöhte Sparneigung zeugen von einem generell vorsichtigen Verhalten der privaten Haushalte.

"Ein deutlich geändertes Zinsumfeld bringt naturgemäß Bewegung in das Anlage- und Finanzierungsverhalten privater Haushalte und erfordert vorausschauende, rationale Entscheidungen der Anleger:innen und Kreditnehmenden", eröffnete Johannes Turner, Direktor der Hauptabteilung Statistik, eine Pressekonferenz in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB).