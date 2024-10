voraussichtlich -4,7 % zum August 2024

WIESBADEN (ots) - Exporte in Drittstaaten (kalender- und saisonbereinigte

Warenausfuhren), September 2024



57,2 Milliarden Euro



-4,7 % zum Vormonat



-1,3 % zum Vorjahresmonat





Exporte in Drittstaaten (Originalwerte Warenausfuhren), September 202457,4 Milliarden Euro-1,1 % zum VorjahresmonatDie deutschen Exporte in die Staaten außerhalb der Europäischen Union(Drittstaaten) sind im September 2024 gegenüber August 2024 kalender- undsaisonbereinigt um 4,7 % gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, wurden im September 2024kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 57,2 Milliarden Euro dorthinexportiert.Nicht kalender- und saisonbereinigt wurden im September 2024 nach vorläufigenErgebnissen Waren im Wert von 57,4 Milliarden Euro in Drittstaaten exportiert.Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2023 sanken die Exporte um 1,1 %.Wichtigster Handelspartner für die deutschen Exporteure waren auch im September2024 die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden Waren im Wert von 13,4 MilliardenEuro exportiert. Damit stiegen die Exporte in die Vereinigten Staaten gegenüberSeptember 2023 um 1,1 %. In die Volksrepublik China wurden Waren im Wert von 6,9Milliarden Euro exportiert, das waren 9,6 % weniger als im Vorjahresmonat. DieExporte in das Vereinigte Königreich nahmen im Vorjahresvergleich um 0,3 % auf6,4 Milliarden Euro zu.Exporte nach Russland gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,1 % gestiegenDie deutschen Exporte in die Russische Föderation stiegen im September 2024gegenüber September 2023 um 4,1 % auf 0,6 Milliarden Euro. Im September 2024 lagRussland damit auf Rang 19 der wichtigsten Bestimmungsländer für deutscheExporte außerhalb der EU. Im Februar 2022, dem Monat vor dem Angriff auf dieUkraine, hatte Russland noch Rang 5 belegt.Methodische Hinweise:Das Statistische Bundesamt veröffentlicht bereits 20 bis 23 Tage nach Monatsendevorläufige Ergebnisse für deutsche Exporte in Staaten außerhalb der EuropäischenUnion (Drittstaaten). Zu diesem frühen Zeitpunkt sind Ergebnisse für die Exportein Drittstaaten als Gesamtsumme sowie Einzelangaben für die wichtigstenHandelspartner Deutschlands außerhalb der EU verfügbar. In die zehn wichtigstenBestimmungsländer gehen rund 75 % der deutschen Drittstaaten-Exporte. Ergebnissefür den Handel mit den EU-Mitgliedstaaten sowie für die Importe aus Drittstaatenliegen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor.Der Handel mit Drittstaaten deckt knapp die Hälfte aller deutschen Exporte ab.Der Frühindikator macht damit erste Ergebnisse für einen wichtigen Teil des