Umsatz im Dienstleistungsbereich im Juli 2024 um 1,1 % höher als im Vormonat

WIESBADEN (ots) - Umsatz im Dienstleistungsbereich, Juli 2024 (vorläufig,

kalender- und saisonbereinigt)



+1,1 % zum Vormonat (real)



+0,8 % zum Vormonat (nominal)





-0,8 % zum Vorjahresmonat (real)+2,7 % zum Vorjahresmonat (nominal)Der Dienstleistungssektor in Deutschland (ohne Finanz- undVersicherungsdienstleistungen) hat im Juli 2024 nach vorläufigen Ergebnissen desStatistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real(preisbereinigt) 1,1 % und nominal (nicht preisbereinigt) 0,8 % mehr Umsatzerwirtschaftet als im Juni 2024. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Juli 2023verzeichneten die kalender- und saisonbereinigten Umsätze einen realen Rückgangvon 0,8 % und einen nominalen Anstieg von 2,7 %.Den größten realen Umsatzzuwachs im Juli 2024 gegenüber dem Vormonat verbuchtedas Grundstücks- und Wohnungswesen mit einem Plus von 3,9 %, gefolgt vom BereichVerkehr und Lagerei sowie dem Bereich sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen(zum Beispiel Vermietung von beweglichen Sachen und Vermittlung vonArbeitskräften) mit einem Plus von jeweils 1,5 %. Im Bereich freiberufliche,wissenschaftliche und technische Dienstleistungen stiegen die realen Umsätze um1,3 %, wohingegen sie im Bereich Information und Kommunikation um 0,5 %gegenüber Juni 2024 sanken.Ab sofort wieder reguläre Berichterstattung im Dienstleistungsbereich zugewohnten TerminenMit der am 10. Oktober 2024 erfolgten Veröffentlichung der kalender- undsaisonbereinigten Ergebnisse für den Einzelhandelsumsatz im August 2024 nahm dasStatistische Bundesamt wieder seine reguläre Konjunkturberichterstattung imHandel und Dienstleistungsbereich auf. Die monatliche Berichterstattung mussteim Juni 2024 aufgrund von IT-Problemen bei einer umfangreichen Umstellung derStatistiken zur Erfüllung neuer Datenanforderungen der Europäischen Unionausgesetzt werden. Ab Ende August 2024 wurden zunächst die unbereinigtenZeitreihen wieder in der Datenbank GENESIS-Online aktualisiert. Mit deraktuellen Pressemitteilung wird nun die Berichterstattung auch imDienstleistungsbereich wieder zu den gewohnten Terminen und in vollem Umfangeinschließlich kalender- und saisonbereinigter Ergebnisse aufgenommen.Methodische Hinweise:Die in den vergangenen Monaten erfolgte Umstellung der Datengewinnung bringtweitreichende methodische Verbesserungen in den Konjunkturstatistiken im Handelund Dienstleistungsbereich mit sich, die mit der bis Ende 2024 geplantenUmbasierung der Statistiken auf das neue Basisjahr 2021 wirksam werden. So