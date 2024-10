KI-Governance-Startup DAIKI GmbH erhält 1,5 Millionen Euro Seed-Finanzierung

Wien (ots/PRNewswire) - DAIKI GmbH, ein Anbieter von KI-Governance- und

Compliance-Lösungen mit Sitz in Wien, hat sich erfolgreich eine

Seed-Finanzierung in Höhe von 1,5 Millionen Euro gesichert, um den europäischen

Roll-out und die weitere Produktentwicklung zu unterstützen. Die Finanzierung

ist ein wichtiger Meilenstein in Daikis Mission, Unternehmen in ganz Europa beim

verantwortungsvollen Einsatz von KI zu unterstützen.



Daiki bietet eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung für KI-Governance und die

Einhaltung des EU AI Acts sowie von ISO-Normen wie 13485 für Hersteller von

Medizinprodukten. Es wurde von einem multidisziplinären Team von Experten

entwickelt. Daiki bietet ein integriertes Dokumenten- und

Qualitätsmanagementsystem (eQMS), optimierte Prozesse für die KI-Entwicklung und

einen KI-Coplioten für die erfolgreiche KI-Implementierung.







technischen Fragen verbunden, die für die meisten Unternehmen schwer zu

bewältigen sind. Diese Herausforderungen verlangsamen oft die Innovation und

erschweren es den Unternehmen, in vollem Umfang von KI zu profitieren. Daiki

löst diese Probleme mit einer SaaS Anwendung, welche Unternehmen auf einfache

und elegante Art zu einer erfolgreichen KI-Implementierung führt. Es werden Zeit

und Geld für teure Berater eingespart, Unternehmen können sich darauf

konzentrieren, KI effektiv ein- und umzusetzen.



Nach 18 Monaten "Bootstrapping" erhielt die Gesellschaft eine Seed-Finanzierung

in Höhe von 1,5 Millionen Euro von der Humanitas GmbH, einem

Investment-Unternehmen von Tarek Sherif. Tarek Sherif ist Mitgründer der

Medidata Solutions und derzeit Vorsitzender des Life Sciences Sector Board von

Dassault Systèmes. Mit der neu gesicherten Seed-Finanzierung wird Daiki die

Produktentwicklung weiter beschleunigen, darunter eine neue KI-"Model

Registry"-Funktion. Die Mittel werden auch dazu verwendet, das Team zu

vergrößern und die europaweite Marktpräsenz des Unternehmens zu stärken.



Daiki bedient derzeit die Sektoren MedTech, Gesundheitswesen und die Industrie,

wobei der Schwerpunkt auf der DACH-Region, der UK, den Niederlanden und

Skandinavien liegt. Es richtet sich unter anderem an Unternehmen, die in der EU

mit KI-Anwendungen tätig und damit zur Einhaltung des EU AI Acts verpflichtet

sind. Daiki kann in einem Abo-Modell genutzt werden, wobei Forschungsinstituten,

NGOs und dem öffentlichen Sektor vergünstigte Preise angeboten werden. Das

Unternehmen verfügt über ein beträchtliches Marktpotenzial und zählt u.a. das

Universitätsspital Basel und Seco Tools zu seinen Kunden.



Unter der Leitung von CEO Kevin Michael Gibney, einem international erfahrenen

Vertriebsleiter mit umfangreicher Expertise in Hightech-SaaS-Startups,

profitiert Daiki außerdem von einem profilierten Advisory Board. Dessen

Mitglieder repräsentieren ein breites Spektrum an Fachwissen, darunter führende

Köpfe aus den Bereichen KI-Governance, Philosophie, Design und

Life-Sciences-Innovation.



"Um auf dem europäischen Markt erfolgreich zu sein, müssen KI-Entwicklung und

-Anwendung sowohl zielgerichtet als auch verantwortungsvoll umgesetzt werden.

Daiki zeigt, dass es mit den richtigen technischen und prozessualen Tools

möglich ist, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig komplexe

regulatorische Anforderungen zu erfüllen", kommentierte Paula Cipierre, Mitglied

des Daiki-Advisory Boards.



Über Daiki



Daiki ist ein Startup für künstliche Intelligenz mit Sitz in Wien. Die

SaaS-Plattform von Daiki kombiniert KI-, Rechts- und Ethik-Expertise und

ermöglicht es Unternehmen, KI-basierte Projekte erfolgreich umzusetzen und

gleichzeitig branchenspezifische, lokale und internationale

Compliance-Anforderungen zu erfüllen.



