Baerbock macht sich in Beirut Bild von der Lage Außenministerin Annalena Baerbock macht sich im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah bei einem Besuch im Libanon ein Bild von der aktuellen Lage. Die Grünen-Politikerin landete am Vormittag in einer kleinen Maschine der Flugbereitschaft der …