SAP dominiert den DAX, wie NVIDIA & Co. den Nasdaq

Die Geschäftszahlen von SAP sorgten also offensichtlich für gute Stimmung. Und das auch durchaus zu Recht. Denn dank eines kräftigen Wachstums des Cloud-Geschäfts konnte SAP ein überraschend starkes Quartalsergebnis präsentieren und seine Gesamtjahresziele anheben.

SAP macht 15 % des DAX aus

Dabei spielte Künstliche Intelligenz (KI) eine entscheidende Rolle. Und weil KI seit einiger Zeit das Hype-Thema an den Börsen ist, war der SAP-Bericht natürlich ein heißes Gesprächsthema und insgesamt sehr wichtig für die Börse. Zumal das Unternehmen auch durch den diesjährigen Kursanstieg der Aktie um ziemlich genau 60 % inzwischen mit mehr als 250 Milliarden Euro eine Marktkapitalisierung erreicht hat, die fast 16 % des gesamten DAX ausmacht.

Schieflage des Marktes durch den KI-Hype

Dadurch macht der SAP-Anstieg seit Jahresbeginn ein Drittel des gesamten DAX-Anstieges aus. Ohne die Aktien des mittlerweile größten Technologieunternehmens Europas würde der deutsche Leitindex gut 900 Punkte niedriger stehen, berichten gestern einige Medien. Und so haben wir hierzulande derzeit eine ähnliche Schieflage des Marktes wie in den USA durch Schwergewichte wie NVIDIA, Microsoft und Apple, worauf die Redakteure von Stockstreet auch bereits mehrfach hingewiesen haben – siehe zum Beispiel „DAX, SDAX, TecDAX – Wer vermittelt das richtige Bild?“.

Übrigens: Siemens als zweitgrößtes Unternehmen im DAX (Kursanstieg seit Jahresbeginn: 8 %) kommt aktuell auf einen Indexanteil von 8,39 % - wiegt also schon nur etwa halb soviel wie SAP. Knapp dahinter folgt die Deutsche Telekom, deren Aktien im laufenden Jahr um 30 % zugelegt haben, wodurch sie derzeit auf ein Anteil am DAX von 7,96 % kommen.

Alleine diese drei Aktien bringen es also zusammen auf einen Anteil am DAX von fast einem Drittel (!). Und so wird eben, wie bereits wiederholt geschrieben, auch der DAX nur von wenigen (schwergewichtigen) Werten nach oben gezogen.

