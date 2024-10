Warren Buffett: Darauf eine kalte Coke!

Coca-Cola hat eine starke Nachfrage auf seinen internationalen Märkten gemeldet, was dazu beiträgt, die schwächere Nachfrage in den USA auszugleichen. Auf seinem Heimatmarkt gingen die Verbraucher weniger auswärts essen, was die Umsätze des Unternehmens außerhalb der eigenen Räumlichkeiten schmälerte und Coke dazu veranlasste, mit Ketten zusammenzuarbeiten, um Kombinationsmahlzeiten anzubieten.

Trotz der Herausforderungen im Inland erhöhte Coke im letzten Quartal seine Jahresprognose, und die Führungskräfte zeigten sich zuversichtlich, dass das Unternehmen diese Ziele für die zweite Jahreshälfte erreichen kann. Für 2024 erwartet Coke ein organisches Umsatzwachstum von 9 bis 10 Prozent und ein vergleichbares Gewinnwachstum in einer Spanne zwischen 5 und 6 Prozent.

Den vollständigen Ausblick für 2025 wird das Unternehmen bekanntgeben, wenn es die Gewinne des vierten Quartals meldet. Coca-Cola geht jedoch bereits davon aus, dass die Währung seine Ergebnisse im nächsten Jahr beeinträchtigen wird. Coke rechnet mit einem Gegenwind im niedrigen einstelligen Bereich für vergleichbare Umsätze und einem Gegenwind im mittleren einstelligen Bereich für den Gewinn pro Aktie.

Die Aktien von Coca-Cola sind in diesem Jahr um 18 Prozent gestiegen, wodurch sich der Marktwert des Unternehmens auf fast 300 Milliarden US-Dollar erhöht hat. Bereits vor den Earnings haben die Titel am Mittwoch jedoch nachgegeben. Eine Stunde vor US-Handelsstart beläuft sich das Minus der Coca-Cola-Aktie auf 1,8 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 63,00EUR auf Tradegate (23. Oktober 2024, 14:33 Uhr) gehandelt.