Ölpreise geben nach - US-Ölreserven gestiegen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gefallen und haben die Kursgewinne der vergangenen beiden Handelstage vorerst gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Vormittag 75,65 Dollar. Das sind 39 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel zur Lieferung im November fiel um 36 Cent auf 71,38 Dollar.

Am Markt wurde auf einen Anstieg der Ölreserven in den USA verwiesen. Der Interessenverband American Petroleum Institute (API) hatte in der vergangenen Woche einen Zuwachs der Lagerbestände an Rohöl um 1,6 Millionen Barrel verzeichnet. Ein Anstieg der Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt belastet in der Regel die Ölpreise.