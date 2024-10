Volvo Cars senkt Umsatzziel wegen schwächerer Nachfrage

(Redigierrest entfernt)



GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der schwedische Autobauer Volvo Cars wird wegen der schwächeren Nachfrage für das laufende Jahr vorsichtiger. Der Absatz dürfte 2024 nur noch um sieben bis acht Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Göteborg mit. Zuvor hatte Volvo Cars ein Plus von bis zu 15 Prozent im Visier. Im Abschlussquartal dürfte der Absatz nur "minimal" steigen.

Volvo Cars hatte bereits im letzten Monat auf unsichere Weltwirtschaft und Zölle auf Elektrofahrzeuge aus China verwiesen. Zudem hatte der Konzern seine Margenziele für die kommenden Jahre infolge einer angepassten E-Auto-Strategie gedämpft. Der schwedische Autobauer gehört zum chinesischen Konzern Geely und hat einen Teil seiner Produktion in dem asiatischen Land.