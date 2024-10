Trotz Dividendenerhöhung: Harte Konfrontation mit der Realität!

Die vergangenen Wochen waren von einer Konsolidierung auf hohem Niveau geprägt. Zur Wochenmitte dürfte es jedoch zu empfindlichen Kursverlusten kommen, denn das Unternehmen hat am Dienstagabend überraschend einen vorläufigen Geschäftsbericht veröffentlicht. Der weiß leider so gar nicht zu überzeugen.

Schwache Geschäftsentwicklung in den USA ...

Die flächenbereinigten Umsätze fielen gegenüber dem Vorjahresquartal um 7 Prozent auf 9,1 Milliarden US-Dollar. Damit wurden die Erwartungen für das abgelaufene Quartal um satte 300 Millionen US-Dollar verfehlt. Auch der pro Aktie erzielte (bereinigte) Gewinn verfehlte mit 0,80 US-Dollar die Prognosen meilenweit – Analysten hatten nach einem Vorjahresergebnis von 1,06 US-Dollar auf 1,03 US-Dollar getippt.

Das schwache Abschneiden begründete das Unternehmen in seiner Pressemitteilung mit einer Nachfrageschwäche in den USA, wo die flächenbereinigten Erlöse um 6 Prozent fielen. Ohne eine Anhebung der Verkaufspreise um durchschnittlich 4 Prozent hätten die Umsatzeinbußen sogar im zweistelligen Prozentbereich gelegen.

... desaströse Vorstellung in China

Besonders schwach entwickelten sich die Geschäfte jedoch auf dem wichtigen Wachstumsmarkt China, wo die flächenbereinigten Umsätze um 14 Prozent fielen, was einerseits die Konsumzurückhaltung der chinesischen Verbraucherinnen und Verbraucher und andererseits den wachsenden Wettbewerb gegenüber einheimischen Anbietern reflektiert.

Seine Gesamtjahresprognose hat Starbucks mit Verweis auf das herausfordernde Geschäftsumfeld sowie den Wechsel an der Konzernspitze zurückgezogen. So soll der Weg zu neuen strategischen Offensiven und der Rückkehr zu einem langfristigen Wachstum geebnet werden.

Dividendenerhöhung verpufft, Aktie gibt deutlich nach

Seine Anleger versuchte Starbucks zwar mit einer Anhebung der Quartalsdividende um 7 Prozent auf 0,61 US-Dollar je Anteil (von zuvor 0,57 US-Dollar) zu versöhnen. Die jedoch scheinen sich am Mittwoch nicht kaufen und über das erneut schwache Abschneiden des Unternehmens hinwegtrösten zu lassen. Die Anteile verlieren in der US-Vorbörse fast 6 Prozent an Wert.

Diese Kursverluste sind ein Ausdruck der Enttäuschung darüber, wie tiefgreifend die Probleme des Unternehmens sind und drücken auch einen Vertrauensverlust in die Fähigkeiten des neuen CEOs aus, hier schnell einen operativen Turnaround in die Wege leiten zu können.

Fazit: Das wird nix – zumindest nicht auf die Schnelle!

Mit Blick auf die Bewertung der Aktie ist das Abwärtspotenzial groß, denn angesichts der anhaltend rückläufigen Geschäftsentwicklung ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis im oberen 20er-Bereich schlicht nicht zu vertreten.

Für das kommende Jahr wird auf Basis der aktuellen Gewinnschätzungen zwar ein KGV von 25,4 veranschlagt, was deutlich unter dem Bewertungsmittel der vergangenen Jahre liegt, aber sich in Betracht der operativen Schwierigkeiten als zu ambitioniert herausstellen könnte. Nach dem schwachen Abschneiden ist mit Abwärtsrevisionen zu rechnen.

Anleger und Fans der Aktie sind nach der anfänglichen Begeisterung um den neuen Chef mit einer harten Realität konfrontiert: Aus dem erhofften raschen Turnaround dürfte so schnell nichts werden!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

