Lufthansa setzt Flüge nach Beirut und Teheran länger aus Wegen der anhaltenden Kämpfe im Nahen Osten hat die Lufthansa -Gruppe weitere Flüge in die Region gestrichen. Die Verbindungen in die libanesische Hauptstadt Beirut bleiben bis einschließlich 28. Februar 2025 ausgesetzt, wie das Unternehmen in …