Attraktivitätsoffensive des Handwerks / ISOTEC-Handwerkskompass fordert Informationsanstrengungen auf allen Ebenen (FOTO)

Bergisch Gladbach / Köln (ots) - Handwerkliche Berufe sind in den Überlegungen

eine Option, insbesondere für junge Menschen. Am Ende entscheiden sie sich

jedoch mehrheitlich gegen eine Karriere im Handwerk. Diesen Zwiespalt belegt der

"ISOTEC-Handwerkskompass", der vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW

Consult) im Auftrag des Sanierungsunternehmens ISOTEC erarbeitet wurde. Der

Lösungsvorschlag der Untersuchung: Die Attraktivität des Handwerks pro-aktiv

kommunizieren, Schwachstellen benennen und konkrete Lösungen aufzeigen. Der

ISOTEC-Handwerkskompass sieht diese Offensive als gemeinsame Aufgabe von

Handwerksbetrieben, einzelnen Handwerkern, Verbänden, Kammern und Politik.



Laut ISOTEC-Handwerkskompass können sich 29,4 Prozent der im Rahmen der

IW-Studie befragten Jugendlichen eine Karriere im Handwerk vorstellen, 9 Prozent

sind zumindest unentschlossen. Tatsächlich aber ist nur knapp jeder Zehnte (9,8

Prozent) der Befragten im Handwerk tätig. Dies zeigt die deutliche Diskrepanz

zwischen der positiven Einstellung und dem tatsächlichen Verhalten.





Informationsarbeit für Jugendliche"Jugendliche sehen also durchaus, dass Handwerksberufe eine sinnvolle underfüllende Tätigkeit sind", betont Marcel Kluge, Marketingleiter desSanierungsunternehmens ISOTEC, der die Erarbeitung des Handwerkskompassesbegleitet hat. Dass sich junge Menschen zwar einen Handwerksberuf vorstellenkönnten, am Ende aber doch nicht ins Handwerk gehen, liegt seiner Einschätzungnach vor allem an Informationsdefiziten: Sie wissen nicht genug über dieMöglichkeiten im Handwerk, insbesondere über Karriere- und Verdienstchancen.Gesellschaftliches Umdenken gefordert"Ein zweites Problem ist die unzureichende gesellschaftliche Wahrnehmung undWertschätzung dafür, was das Handwerk tut und was es für die Gesellschaftbedeutet", ergänzt Marcel Kluge. Hier müsse seiner Meinung nach ein Umdenkenstattfinden, damit Menschen wieder offener und positiver gegenüber dem Handwerkeingestellt seien. Sein Fazit: "Der Stolz der Handwerker auf ihre Leistung, aufdas Ergebnis ihrer Arbeit, muss stärker kommuniziert, das Ergebnis ihrerLeistungen und ihrer Arbeit für die Gesellschaft neu herausgestellt werden."Die verschiedenen Zielgruppen erreichenDie Adressaten dieser Botschaften sind ganz verschiedene Personengruppen:Menschen vor der Berufswahl, Arbeitnehmer, die in ihrem aktuellen Jobunzufrieden sind und nach einer Alternative suchen, aber auch dieEntscheidungsträger in Politik, Verbänden oder Organisationen und nicht zuletztdie Kunden, die Handwerker brauchen. "Denn am Ende ist jeder davon betroffen, ob