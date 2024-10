L'Oréal: China macht der Beauty-Aktie zu schaffen

Alle Geschäftsbereiche wuchsen, wobei L'Oréal Luxe erneut zulegte und Professional Products weiterhin solide performte. Während Europa stark blieb, ging der Umsatz in Nordasien insgesamt um 3,5 Prozent zurück. Besonders in China verschlechterte sich der Beauty-Markt weiter, nachdem er bereits im zweiten Quartal geschwächt war. Das geringe Verbrauchervertrauen belastete den Markt, was zu einem Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Bereich führte.

Trotz der schwierigen Marktbedingungen konnte L'Oréal Luxe in China Marktanteile im selektiven Bereich gewinnen. Auch die Segmente dermatologische Schönheitspflege und professionelle Produkte entwickelten sich besser als ihre jeweiligen Märkte. Im Reiseeinzelhandel zeigte sich im dritten Quartal wieder Wachstum, allerdings blieb der Absatz auf der Ferieninsel Hainan unter Druck.

Nicolas Hieronimus, CEO von L'Oréal, zeigte sich zuversichtlich:

Die globale Schönheitsbranche normalisiert sich, besonders in Industrieländern, wo eine Lockerung der Preispolitik spürbar ist. Auch wenn der chinesische Markt momentan schwierig ist, sind wir langfristig optimistisch und hoffen auf staatliche Anreize, um das Verbrauchervertrauen zu stärken. Wir erwarten ein weiteres Jahr mit Umsatz- und Ergebniswachstum und bereiten uns auf unseren Beauty-Plan 2025 vor.

Das Online-Geschäft wuchs schneller als der stationäre Handel, insbesondere in Schwellenländern. Am 5. August erwarb L'Oréal zudem eine 10-Prozent-Beteiligung an dem Schweizer Pharmaunternehmen Galderma. Im Bereich Diversität und Inklusion kletterte L'Oréal auf Platz 5 des FTSE Diversity & Inclusion Index und sicherte sich Platz 1 in Frankreich.

London, NYSE oder NASDAQ Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die Trading-Welt von SMARTBROKER+



Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 353,9EUR auf Tradegate (23. Oktober 2024, 12:35 Uhr) gehandelt.