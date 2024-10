Arbeitsagentur will Inder verstärkt in Deutschland halten

Acht Prozent der jungen Inder bis 35 Jahre könnten sich vorstellen, in einem anderen Land der Welt zu leben und zu arbeiten, sagte Ahuja, die in dieser Woche an den deutsch-indischen Regierungskonsultationen teilnimmt. Das entspricht angesichts des Bevölkerungsreichtums Indiens einem Potenzial von bis zu 40 Millionen Menschen. Der indische Arbeitsmarkt könne derzeit keine ausreichenden Perspektiven bieten.

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit will das Potenzial von Studierenden aus Indien besser für den Kampf gegen Fachkräftemangel in Deutschland nutzen. Derzeit seien junge Leute aus Indien die größte nationale Gruppe von ausländischen Studierenden an den deutschen Hochschulen, noch vor den Chinesen, sagte Vanessa Ahuja, im Vorstand der Bundesagentur zuständig für die Gewinnung ausländischer Fachkräfte, der Deutschen Presse-Agentur. Nur etwas mehr als ein Drittel aller ausländischen Studierenden bleibe bisher nach dem Studium mehr als zehn Jahre in Deutschland - die Gründe reichten von Sprachhemmnissen bis zu Diskriminierungserfahrungen.

Studium und Arbeitsmarkt zu wenig verzahnt



Die Bundesagentur verfolge die Strategie, einerseits Fachkräfte aus Indien nach Deutschland zu holen, vor allem aber die indischen Studierenden in Deutschland zu halten. "Da sehen wir schon noch hohes Potenzial", sagte Ahuja. Herausforderungen seien bisher vor allem die deutsche Sprache und die Hürde, mit Unternehmen in Kontakt zu kommen. Es gehe um Fragen des Arbeitsrechts, der Sozialversicherung, aber auch kulturelle Fragen. "Das Studium in Deutschland und der Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt sind zu wenig verzahnt. Diese Lücke wollen wir schließen."

Es brauche deutsche Sprachangebote bereits an den Universitäten. "Viele indische Studierende studieren in Deutschland auf Englisch. Aber der deutsche Arbeitsmarkt ist deutschsprachig", sagte sie. "Die deutsche Sprache ist wichtig, um dauerhaft in Deutschland zu leben."

Personalmangel ist ein großes Wachstumshemmnis



Aktuell sind 138.000 Inderinnen und Inder in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt, das sind 85.000 mehr als noch fünf Jahre zuvor. Sie verdienen im Mittel rund 5.300 Euro brutto - der gesamtdeutsche Median liegt bei 3.796 Euro. 54 Prozent der Inder in Deutschland gelten als hoch qualifiziert.



Zuwanderer vor allem aus Nicht-EU-Ländern sind seit Jahren bereits die einzige Gruppe, die die Beschäftigung in Deutschland noch wachsen lässt - in der stark alternden deutschen Bevölkerung sinkt die Beschäftigung. Personalmangel gilt als eines der größten Wachstumshemmnisse in Deutschland./dm/DP/mis