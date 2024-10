Wie Trader die Kosteneffizienz beim Handel verbessern können

Beim CFD-Trading und dem Handel mit Wertpapieren ist die Auseinandersetzung mit den entstehenden Kosten unvermeidlich. Doch wo sollte man am besten beginnen? Um kosteneffizient zu agieren, ist es entscheidend, die verschiedenen Aufwendungen und deren Einfluss auf das Gesamtergebnis zu verstehen. Zu den drei wichtigsten Kostenfaktoren, die unmittelbar mit dem Trading verbunden sind, zählen der Spread, die Kommission und die Übernachtfinanzierungskosten. Depotführungsgebühren spielen in diesem Kontext oft keine Rolle, soweit die Broker darauf verzichten. In dieser Betrachtung möchten wir einen genaueren Blick auf diese relevanten Kostenpositionen werfen und deren Bedeutung für den Handel beleuchten.

Der Spread ist die Differenz zwischen dem An- und Verkaufskurs eines Wertpapiers oder Finanzinstruments. Je geringer der Spread, desto günstiger kann der Basiswert gehandelt werden. Die Kommission wiederum sind die Kosten, die der Broker für die Ausführung einer Order verlangen kann. Sie wird meistens als Prozentsatz des Transaktionswertes berechnet, wobei eine Mindestkosten festgelegt sein kann. Eine häufig unterschätzte Kostenposition sind die Übernachtfinanzierungskosten (auch Overnight-Gebühr oder Finanzierungsaufwendungen). Hält ein Trader eine Position länger als einen Tag, berechnet der Broker dem Trader Kosten für die Finanzierung des Basiswertes. Diese Gebühr setzt sich bei Long-Positionen in der Regel aus einem internen Finanzierungssatz plus einem kurzfristigen Interbankenmarktsatz – zum Beispiel dem Euribor – zusammen. Bei Short-Positionen wird der interne Refinanzierungssatz um den Interbankenmarktsatz reduziert. Die Overnight-Kosten sind deshalb tückisch, weil sie auf den gesamten Positionswert berechnet werden und nicht auf das eingesetzte Kapital, das nur einen Bruchteil vom Positionswert ausmacht. Die Zeit arbeitet also gegen den Trader, und zwar umso mehr, je länger er die Position laufen lässt.

Kosten und Gebühren richtig einschätzen

Der Spread ist vor allem für aktive Trader von Bedeutung. Wer viel handelt und Positionen nur kurze Zeit hält, sollte darauf achten, dass der Broker für die präferierten Basiswerte attraktive Spreads anbietet. Dazu ein Beispiel: Der durchschnittliche Spread für Finanzinstrumente auf den DAX (bzw. DE40) liegt bei etwa 1,4 Punkten. Angenommen, ein Trader eröffnet und schließt taggleich 5 Positionen auf den Index über jeweils 10 Kontrakte. Seine Spread-Kosten belaufen sich dann auf insgesamt 70 Euro (5 x 10 x 1,4 Euro). Beträgt der Spread für Finanzinstrumente auf den Deutschland 40 Index hingegen nur 0,9 Punkte, wie bei IG, ergibt sich auf das obige Beispiel bezogen ein geringerer Gesamtaufwand (Spread) von 45 Euro (5 x 10 x 0,9). Der Kostenvorteil liegt demnach bei 25 Euro. Das verdeutlicht: Im Laufe der Zeit kann der Anleger durch günstige Spreads erhebliche Beträge einsparen. Es lohnt sich also zu vergleichen, welcher Broker welchen Spread für welches Instrument und welchen Basiswert anbietet.

Den optimalen Kosten-Mix finden

Während der Spread allgegenwärtig ist, verzichten heutzutage viele Broker auf die Erhebung von Ordergebühren. Aber aufgepasst! Null Euro Ordergebühren hören sich gut an, sind es aber nur dann, wenn der Trader dafür nicht an anderer Stelle zur Kasse gebeten wird – beispielsweise in Form von höheren Spreads. Andererseits kann es sich lohnen, Ordergebühren zu zahlen, wenn der Broker dies mit einem besonders günstigen Spread ausgleicht.

Um zu den Übernachtfinanzierungskosten zurückzukehren: Day Trader müssen sich hierüber keine Gedanken machen, da für Intraday-Transaktionen keine Haltekosten anfallen. Alle, die Positionen jedoch länger halten, müssen berücksichtigen, dass sich die Overnight-Aufwendungen mit zunehmender Haltedauer summieren. Wer Positionen über Wochen oder gar Monate hält, hat es häufig schwer, überhaupt noch Gewinne zu erzielen. Die Überlegung muss also lauten, ob es ökonomisch nicht sinnvoller wäre, Positionen zu schließen als immer weiter auf eine glückliche Bewegung des Basiswerts zu hoffen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wahl des richtigen Brokers eine sorgfältige Abwägung zwischen attraktiven Konditionen und der Qualität der Handelsplattformen erfordert. Während günstige Spreads und ein Handel ohne Transaktionskosten wichtige Faktoren sind, sind ebenso die reibungslose Handelsabwicklung sowie die technische Aktualität der Plattformen entscheidend. Die Erfahrung und Kompetenz des Brokers spielen eine zentrale Rolle, um ein optimales Handelserlebnis zu gewährleisten. Idealerweise finden Trader einen Broker, der sowohl in Bezug auf Kosten als auch auf Servicequalität das Beste bietet.