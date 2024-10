Lohr geht - Finanzchef Meyer folgt nach

aufschwungost schrieb 18.10.24, 11:24

Meine erste Kurzanalyse:

Der Finanzvorstand der erst nach dem Abdanken des Bankazubis als Branchenfremder in das Unternehmen kam, gibt ein Interview im Stil/Sinne eines CEO's ab. Kann er CEO? ...liest sich zumindest so.... wo ist also der nicht erwähnte Sonnengott...schon auf dem Altenteil?



Die Hose herunter gelassen bezüglich Quersubventionierung Bethune/Werra hat er zwar nicht... aber die Fix/Personalkosten-Anteile und die Fördermenge Bethune kann man ja rechnen...



Dividende war klar dass das nur ein paar Krötencents werden. Neue Geschäftsfelder per Zukäufe/Übernahmen sind auch nicht geplant. Cantopexbeitritt auch nicht weil man mit den Mengen die man liefern kann nicht mitspielen darf.