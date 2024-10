Die Industrial Tech-Branche benötigt Führungskräfte mit hoch ausgeprägtem Technikwissen sowie Change Management-Fähigkeiten

München (ots) -



- Heidrick & Struggles befragte 57 Topmanager führender Industrial

Tech-Unternehmen zu wichtigen Zukunftsthemen

- Führende Unternehmen treffen die richtigen Technologieentscheidungen und sind

Treiber des Wandels - speziell auch bezüglich kultureller Veränderungen

- Der Einsatz von KI wird in den kommenden 3 bis 5 Jahren die Industrial

Tech-Branche am stärksten prägen

- Topmanager der Branche sehen Risiken für ihre Unternehmen in einem Mangel an

Fach- und Führungskräften



76 Prozent der Topmanager von Industrial Tech-Unternehmen erwarten, dass

Künstliche Intelligenz (KI) in den kommenden 3 bis 5 Jahren die größten

Auswirkungen auf ihre Branche haben wird. Dies übertrifft bei weitem die

Auswirkungen von digitalen Zwillingen (31 Prozent) und Robotik (30 Prozent).

Einen verhältnismäßig geringen mittelfristigen Einfluss werden die Felder

Sensorik und Kommunikationstechnologie, Elektrifizierung (15 Prozent) und

SaaS-Lösungen (9 Prozent) besitzen. Derzeit sind noch digitale Zwillinge (45

Prozent) gefolgt von Künstlicher Intelligenz (34 Prozent) und Robotik (34

Prozent) die wichtigsten Technikfelder, mit denen die Industrial Tech-Branche

arbeitet (Mehrfachnennungen möglich).





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rockwell Automation! Long 245,48€ 2,44 × 10,15 Zum Produkt Short 286,99€ 2,48 × 9,99 Zum Produkt