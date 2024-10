Mammut leistet Klimabeitrag mit revolutionärer Initiative zur CO2-Entfernung

Seon, Schweiz und Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) - In einer

--> Link zum Projektvideo mit Adam Ondra: https://youtu.be/hIW05-D0i48Von Gas zu BetonDas dänische Tech-Start-up Klimate dient als Dreh- und Angelpunkt in dieser Allianz und vereint alle Beteiligten in einem gemeinsamen Ziel: ARC inKopenhagen fängt täglich bis zu 4 Tonnen CO? ab. Bofort stellt den ISO-Tank fürdas verflüssigte CO2 zur Verfügung und kümmert sich um den Transport nachFinnland, wo Carbonaide das entzogene CO2 schliesslich in seinen nachhaltigerenBetonproduktionsprozess integriert und damit dauerhaft bindet. Mammut als"Käufer" verpflichtet sich, bis Ende 2025 insgesamt 90 Tonnen CO2 zudekarbonisieren.Trotz des innovativen Extraktions- und Speicherverfahrens ist es das primäreZiel von Mammut, seine Emissionen zu reduzieren. Tobias Steinegger, Head ofCorporate Responsibility bei Mammut, betont: "Durch diese Zusammenarbeit wollenwir greifbare Ergebnisse bei der Dekarbonisierung erzielen und andereUnternehmen dazu inspirieren, ihre Restemissionen zu eliminieren, nachdem siebereits erhebliche Anstrengungen unternommen haben, ihren CO2-Fussabdruck zureduzieren".Mads Emil Dalsgaard, Co-CEO von Klimate, ergänzt: " Diese Anlage ist erst derAnfang, und diese Investition ebnet den Weg für zukünftige Skalierung undEntwicklung. Wir bei Klimate sind sehr stolz darauf, Mammut und Adam Ondra alsUnterstützer zu haben, damit dieses Projekt verwirklicht werden kann."Der Aufstieg von Adam Ondra: ein Symbol des EngagementsDie visuelle Darstellung der Initiative zeigt den mehrfachen Weltmeister undOlympioniken Adam Ondra, wie er die künstliche Strecke an der Fassade vonCopenHill, einer der höchsten ihrer Art weltweit, erklimmt. Dieser symbolischeAufstieg verdeutlicht nicht nur die physischen Herausforderungen, denen sich dieAthleten stellen, sondern unterstreicht auch das Engagement derBergsportgemeinschaft für den Umweltschutz.--> Mehr Informationen über das Projekt: https://mammut.prezly.com/greifbare-erfolge-mammut-leistet-klimabeitrag-mit-revolutionarer-initiative-zur-co-entfernungPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2535312/Mammut_Sports.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2535313/Mammut_Sports_2.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2535314/Mammut_Sports_3.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2535315/Mammut_Sports_4.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2535316/Mammut_Sports_5.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2535317/Mammut_Sports_6.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/greifbare-erfolge-mammut-leistet-klimabeitrag-mit-revolutionarer-initiative-zur-co2-entfernung-302283206.htmlPressekontakt:Harald Schreiber +41 (0)62 769 82 71 PR@mammut.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52160/5893002OTS: Mammut Sports Group AG