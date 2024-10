Deutsche-Bank-Chef fordert "mehr Leistungswillen"

Wir müssen nicht der gleichen Meinung sein, auch wenn wir das gleiche Ziel verfolgen.Wie soll eine gute Forendiskussion entstehen, wenn alle die gleiche Meinung haben - das wäre langweilig.Ich habe viel höhere Ansprüche an den ÖRR als an die Privaten, denn der ÖRR wird mit unseren Zwangsgebühren finanziert.Wenn ich von diesen Gebühren Leute wie Jan Böhmermann, Joko Winterscheidt, Carolin Kebekus oder Annette Frier präsentiert bekomme, habe ich kein Verständnis. Den oberflächlichen und dummen Humor auf den ÖRR brauche ich nicht.Die intelligenten Menschen mit Humor werden immer weniger - wo sind die Nachfolger von Bastian Pastewka, Anke Engelken und Michael Herbig?Einen Tatort, bei dem jedes mal der reiche Unternehmer der Mörder ist, schau ich schon seit 20 Jahre nicht mehr an.Stefan Raab ist für mich in einer eigenen Liga! Was Stefan Raab bisher geleistet hat (man muß es nicht mögen) ist für mich unerreicht in Deutschland und RTL kann sich glücklich schätzen, dieses Juwel unter Vertrag zu haben.... und jetzt muß ich dir noch zwei Likes geben.