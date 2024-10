Enphase Energy: Jetzt wird's richtig schlimm!

In den vergangenen Handelstagen wuchs vor allem der Druck auf Werte aus den USA, denn die Aufholjagd von Donald Trump in den Umfragen führte zu einer Wiederbelebung des Trump-Trades – und damit verbunden zum Abverkauf von Solar-Aktien, die als Verlierer einer möglichen zweiten Amtsperiode des Ex-Präsidenten gelten.

Über die schwierige Geschäftsentwicklung und die desaströse Aktienperformance innerhalb der Solarbranche ist in diesem Jahr auch an dieser Stelle schon viel geschrieben worden. Bislang haben sich die mit der globalen Zinswende verbundenen Hoffnungen auf eine Erholung der Nachfrage nicht erfüllt.

Umsatz- und Gewinnerwartungen verfehlt

Am Dienstagabend musste mit dem Wechselrichterhersteller Enphase Energy das erste Solarunternehmen der laufenden Berichtssaison Farbe bekennen. Da das Zahlenwerk fürchterlich ausfiel, dürfte sich der zuletzt ohnehin schon große Abwärtsdruck der Aktie weiter verschärfen.

Gegenüber dem Vorjahresquartal verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 30,9 Prozent auf knapp 381 Millionen US-Dollar. Das lag um 13 Millionen US-Dollar unter den Erwartungen der Analysten, ließ aber immerhin gegenüber den Vorquartalen eine Verbesserung erkennen.

Überraschend schwach fiel mit 0,65 US-Dollar pro Aktie auch der bereinigte Gewinn aus. Hier hatte die Marktprognose bei 0,78 US-Dollar gelegen. Insgesamt erzielte das Unternehmen einen Nettoertrag in Höhe von 88,4 Millionen US-Dollar. Ohne Bereinigungen wie Aktienvergütungen fällt das Nettoergebnis mit 45,7 Millionen US-Dollar jedoch fast um die Hälfte niedriger aus.

Prognose enttäuscht auf ganzer Linie

Überhaupt nicht zu überzeugen wusste die Prognose für das kommende Quartal. Während Experten eine Guidance von 435 Millionen US-Dollar erwartet hatten, stellte das Enphase-Management nur ein Umsatzergebnis zwischen 360 und 400 Millionen US-Dollar in Aussicht.

Daraus soll mit 81 bis 85 Millionen US-Dollar ein Nettoergebnis in der Höhe des abgelaufenen Quartals erzielt werden, was darauf hindeutet, dass die in den vergangenen Quartalen ins Rollen gekommene Erholung der Geschäfte schon wieder zum Erliegen kommt.

Anleger lassen ihrer Enttäuschung freien Lauf

Aus ihrer Enttäuschung über das schwache Abschneiden des Unternehmens machen Anleger am Mittwoch keinen Hehl. Die Aktie bricht in der US-Vorbörse um rund 14 Prozent ein und fällt damit sogar unter die Marke von 80 US-Dollar, was den niedrigsten Stand seit fast einem Jahr bedeutet.

Gelingt den Käufern nicht rasch eine Stabilisierung des Kursgeschehens, ist ein Test des Mehrjahrestiefs bei 73,49 US-Dollar zu erwarten. Sollte dieses unterschritten werden, wäre das ein starkes technisches Verkaufssignal, was mittelfristig für Abgaben bis in den Bereich von 50 US-Dollar führen könnte.

Fazit: Hohe Kursverluste fundamental gerechtfertigt

Hier wäre Enphase Energy auf Basis der Gewinnschätzungen für das laufende Geschäftsjahr mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 bewertet, einem für ein Unternehmen mit rückläufigen Erlösen äußerst großzügiger Wert.

Für 2025 werden zwar Gewinne in Höhe von 4,62 US-Dollar pro Aktie geschätzt, was schon auf dem aktuellen Preisniveau einen fairen Wert darstellen würde. Nach den am Dienstagabend vorgelegten, extrem schwachen Zahlen ist jedoch mit deutlich revidierten Gewinnerwartungen zu rechnen, sodass die am Mittwoch im regulären Handel zu erwartenden Kursverluste im zweistelligen Prozentbereich auch in dieser Höhe in Ordnung gehen.

Wer sich bei Enphase Energy engagieren möchte, sollte viel Geduld mitbringen und einen auf Wochen und Monate hinweg absehbaren Boden warten. Innerhalb der Solarbranche ist das derzeit aussichtsreichste Unternehmen First Solar, aber auch dieser Wert hatte zuletzt wie die Anteile von SolarEdge, JinkoSolar und SMA Solar mit Gegenwind zu kämpfen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion