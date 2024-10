SuperVista AG bietet zehn motivierten Augenoptikern eine einmalige Chance zur Existenzgründung (FOTO)

Königs Wusterhausen (ots) - Der Brillendiscounter brillen.de mit Sitz in Königs

Der Auswahlprozess für die zehn Kandidaten basiert auf der Reihenfolge dereingehenden Bewerbungen und der überzeugendsten Begründung.Volker Grahl, Vorstandsmitglied der SuperVista AG: "Wir sind ein junges,dynamisches Unternehmen, das sich durch technische Innovationen, moderneKonzepte und Ideen von der Branche absetzt. Mit unserer aktuellen Aktion möchtenwir anderen motivierten Kollegen die Möglichkeit geben, den mutigen Weg in dieSelbstständigkeit zu gehen und die Erfolgsgeschichte der Marke brillen.demitzugestalten."Interessenten können die folgende Infoseite besuchen und sich dort alsLizenznehmer bewerben und den Traum vom eigenen Chef realisieren:http://www.brillen.de/partner/licence-non-optician .Über die SuperVista AG:Die SuperVista AG ist mit der Marke brillen.de bekannt für die Produktion undden Verkauf von Gleitsicht- und Einstärkenbrillen in hoher Qualität zu niedrigenPreisen. Seit 2012 vertrauen über 10 Mio. Kunden auf die Produkte desUnternehmens mit Sitz in Königs Wusterhausen.Pressekontakt:SuperVista AGPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitJulia AbachE-Mail: mailto:j.abach@supervista.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/121149/5893014OTS: SuperVista AG