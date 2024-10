Atoss Software ins Minus gedreht - Auftragseingänge im Fokus

Siola1 schrieb 06.05.24, 14:21

Hauptversammlung der ATOSS Software AG am 30.04.2024 in München: 18 Rekordjahre in Folge



Im Haus der Bayerischen Wirtschaft, München, fand am 30.04.2024 ab 11 Uhr die Hauptversammlung der ATOSS Software AG mit rund 90 Personen (Präsenz 78,27 %) statt.

Das Softwarehaus mit 775 Mitarbeitern in der DACH-Region, in Rumänien und Frankreich entwickelt und vertreibt Workforce-Management-Software (ein Begriff, den ATOSS erfunden hat)

zur Zeiterfassung, Einsatzplanung, Prognostizierung etc. Laut Diebold gibt es rund 40 Anbieter auf diesem Gebiet. Der gut gemachte ATOSS-Geschäftsbericht 2023 mit 240 Seiten lag aus.



Moritz Zimmermann als Vorsitzender des Aufsichtsrats verlas die Regularien, dann schilderte der CFO Christof Leiber die Geschäftsentwicklung:

ATOSS kann mit einigem Stolz von 18 Rekordjahren in Folge berichten.Während von 2014 bis 2022 noch ein durchschnittliches Umsatzwachstum von + 16 % p.a. erzielt wurde,

betrug dieses Wachstum 2023 sogar + 33 % auf 151 Mio € bei einem EBIT von 52 Mio €, was einer hervorragenden EBIT-Marge von 34 % entspricht.

Haupttreiber dieser erfreulichen Entwicklung waren die Cloud-Software-Umsätze und die Einmal-Lizenzen bei hoher Kundentreue.

Für 2024 erwartet der Konzern einen Gesamtumsatz von 170 Mio € bei einer EBIT-Marge von 30 %.

Die Aktie hat die letzten vier Jahre um 257 % zugelegt, die Earnings per Share (EPS) von 0,72 € (in 2011) auf 4,50 € (2023), die Dividende von 0,30 € (2011) auf 3,37 € (2023), dies entspricht 75 % der EPS.



Der CTO Pritim Kumar Krishnamoorthy berichtete über den Stand der Cloud-Transformation. Das Ziel ist es, die Nr. 1 beim Cloud-Workforce-Management zu werden.

Der "People First"-KI-Ansatz des Unternehmens soll den Kunden künftig eine Vielzahl KI-gestützter Dienste und Produktverbesserungen bringen, z.B. zur Schichtplanung oder zur Prognose des Krankenstandes.



Der Firmengründer, CEO und Großaktionär (30 %) Andreas F.J. Obereder betonte: "Wir gestalten den Umbruch der Arbeitswelt, wir sind der first mover."

Europa stecke mitten in einer Wirtschaftskrise; Deutschland habe - bei Fachkräftemangel - eine durchschnittliche Jahresarbeitszeit von nur 1.200 Stunden, USA rund 1.800, China über 2.000 Stunden.

Durch gutes Workforce Management lässt sich aus den begrenzten Ressourcen das Optimale herausholen wie die Kunden Hornbach Baumärkte oder ATU beispielhaft belegen.

So steigt auch die Arbeitnehmer-Zufriedenheit. Speziell bei Kliniken sieht Obereder noch großen Bedarf an modernen Lösungen.



Aktionärsfrage (vom selben Rednerpult wie das Management!):

Daniel Bauer, SDK, fragte nach der Funktion des neuen Großaktionärs General Atlantic (USA; 19,99 %), der durch dessen Mitarbeiter Jörn Nikolay im Aufsichtsrat vertreten wird.

Antwort: General Atlantic hält eine Vielzahl von IT-Beteiligungen, berät kostenlos und hilft z.B. bei der Personalgewinnung.



Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommmen, so dass die Umwandlung in eine SE möglich wird, dann die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nebst Aktiensplit 1:1; die Beteiligungsquote des Aktionärs bleibt unverändert.



Catering: Morgens Butterbrezn (leider schon weg um 10:30), mittags Leberkäs mit Kartoffelsalat, Brezn, Obatzter, Rettichsalat, zweierlei Nachtischgläschen, Tagungsgetränke (Note 4).

Für Aufsichtsrat und Vorstände gab es ein Spargelgericht.