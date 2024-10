Konsumgüterkonzern Reckitt übertrifft beim Umsatz die Erwartungen

shagerage schrieb 24.07.24, 10:34

Reckitt will sich von Babynahrung und anderen Marken trennen

Mittwoch, 24. Juli 2024



Reckitt will das Portfolio straffen und sich künftig auf besonders margenträchtige Bereiche konzentrieren. In diesem Zuge will sich der Konzern von seinem Geschäft mit Babynahrung trennen. Auch bekannte Haushaltsmarken fallen der Strategie zum Opfer.



https://www.lebensmittelzeitung.net/industrie/nachrichten/fmcg-konzern-reckitt-will-sich-von-babynahrung-und-anderen-marken-trennen-178919