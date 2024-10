Unternehmen der Schwarz Gruppe und Handball-Bundesliga schließen Partnerschaft (FOTO)

Neckarsulm (ots) -



- Lidl wird Frische- und Wasser-Partner sowie Namensgeber des "Final4"-Turniers

um den DHB-Pokal.

- PreZero bringt seine Expertise in den Bereichen Kreislaufwirtschaft,

Ressourcenschonung und Waste Management in die Kooperation ein.

- Schwarz Digits fördert die digitale Souveränität und Cybersicherheit der Liga.



Die Unternehmen der Schwarz Gruppe gehen ab 2025 eine langfristige strategische

Partnerschaft mit der Handball-Bundesliga der Männer (HBL) ein. Die

Zusammenarbeit deckt verschiedene Bereiche wie gesunde und bewusste Ernährung,

digitale Souveränität, Cyber Security, Cloud Services sowie Kreislaufwirtschaft

und Nachhaltigkeit ab. Durch gemeinsam gestaltete neue Standards in der

digitalen Infrastruktur sowie im Waste Management der Liga zahlt die

Partnerschaft auf die Schwerpunkte Innovation, Digitalisierung und

Nachhaltigkeit ein.







schaffen vielfältige Synergien für den Sport. Damit verfolgen wir einen

ganzheitlichen Ansatz - weg vom reinen Sponsoring, hin zu langfristig angelegten

Sportpartnerschaften. Wir wollen auch bei der HBL, der stärksten Handball-Liga

der Welt, mit Inhalten überzeugen und echte Impulse setzen", erläutert Marc

Hohenberg, Geschäftsführer Sportmarketing in der Schwarz Gruppe.



"Wir sind sehr stolz darauf, dass sich Lidl, PreZero und Schwarz Digits klar zu

unserer Bundesliga bekennen und damit ihr Sponsoring im Handballsport deutlich

stärken und ausbauen. Dies ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der

professionelle Handball nicht nur bei einer der international führenden

Handelsgruppen, sondern auch im Sportmarketing generell weiter an Bedeutung

gewinnt. Fest steht, dass die Werte und die nachhaltige Ausrichtung der

Unternehmen der Schwarz Gruppe und der DAIKIN HBL sehr gut zusammenpassen, denn

auch wir stehen in Deutschland und weit über die Landesgrenzen hinaus für

Qualität, Leistung, Wachstum und Kundennähe. Das sind ausgezeichnete

Voraussetzungen für eine nachhaltig erfolgreiche Partnerschaft. Ganz besonders

freue ich mich auf das 'Lidl Final4' um den DHB-Pokal. Mit diesem

Saison-Highlight faszinieren wir ein Millionenpublikum in über 60 Ländern. Mit

dem Namensgeber Lidl wollen wir die große Strahlkraft dieses Events nutzen, um

den Fans ein einzigartiges Erlebnis zu bieten", betont HBL-Geschäftsführer Frank

Bohmann.



Lidl: Perfekter Partner für Frische



Als "Offizieller Frische-Partner" versorgt Lidl die HBL und sämtliche HBL-Events

mit Obst und Gemüse. Zudem ist der Frische-Discounter "Offizieller

Wasser-Partner" der Handballprofis. Damit unterstreicht Lidl sein Engagement für Seite 2 ► Seite 1 von 3



